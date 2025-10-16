Eyfel kulesi yıkılıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddia

2 Ekim’de Fransa genelinde 200’den fazla kasaba ve şehirde binlerce kişi, hükümetin harcama kısıtlamalarına karşı sokağa çıktı. Paris’te ulusal grev nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Eyfel Kulesi bir günlüğüne ziyaretçilere kapatıldı. Bu gelişmenin ardından sosyal medya platformlarında, özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinden, “Fransa’nın 135 yıldır simgesi olan Eyfel Kulesi’nin 2026’da yıkılacağı” yönünde yanıltıcı paylaşımlar yayılmaya başladı.

Bazı paylaşımlarda, kulenin işletme süresinin dolmasının ardından kaldırılacağı iddia edilirken, “Yapısal yorgunluk, yüksek bakım masrafları ve artan kamuoyu şikayetleri bu kararın arkasındaki temel nedenlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Ancak gerçek kısa zamanda ortaya çıktı. İddiaların kaynağı ise bir haber sitesinin, Eyfel Kulesi’nin dev bir kaydırak veya konser salonuna dönüştürüleceğine dair mizahi bir makalesiydi. Ancak içerik sosyal medyada bambaşka bir yöne gitti ve yayıldı.