3 yıldır dışarı çıkmayıp sanal dünyaya bağımlı hale gelen gencin eski hali ortaya çıktı

15:5316/10/2025, Perşembe
IHA
Barış Özbay
Barış Özbay

Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan ve sanal dünyaya bağımlı hale gelen 23 yaşındaki Barış Özbay'ın eski fotoğrafı ortaya çıktı.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşamlarını sürdüren 50 yaşındaki Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, depremin ardından hayata birlikte tutundu.


Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, 3 yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.



3 yıldır evden çıkmıyor
Gündem / Hatay
16 Ekim, Perşembe


Deprem gecesi de oyun oynuyordu


Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay'ın asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat gecesinde de telefonla oynadığı ortaya çıktı.


Evden pek çıkmadığını, tüm gün telefonla oynadığını anlatan Özbay, " Sadece yemek yiyorum ve tuvaletimi yapıyorum. Onları da mecbur olduğum için yapıyorum. Sedef hastalığı yüzünden banyo yapmam da zor oluyor ama sedef hastalığıyla alakası yok. Sedef hastalığı olmasa da banyo yapmazdım. Elimde olsa yemekte yemem ve tuvalete de kalkmam. Keşke tüm gün uyuyabilseydim" dedi.



Öte yandan 3 yıldır evden çıkmayan gencin eski hali ortaya çıktı.



