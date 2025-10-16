3 yıldır dışarı çıkmayıp sanal dünyaya bağımlı hale gelen gencin eski hali ortaya çıktı

Evden pek çıkmadığını, tüm gün telefonla oynadığını anlatan Özbay, " Sadece yemek yiyorum ve tuvaletimi yapıyorum. Onları da mecbur olduğum için yapıyorum. Sedef hastalığı yüzünden banyo yapmam da zor oluyor ama sedef hastalığıyla alakası yok. Sedef hastalığı olmasa da banyo yapmazdım. Elimde olsa yemekte yemem ve tuvalete de kalkmam. Keşke tüm gün uyuyabilseydim" dedi.