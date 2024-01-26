F-16’da Kongre süreci başlamalı

İsveç’e NATO üyeliği için TBMM’den onay çıkmasından sonra, ABD’den F-16 satışına yönelik yeni adımlar geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'deki süreç tamamlanır tamamlanmaz, yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye yazdığı tavsiye mektubuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
MSB kaynakları, dünkü basın bilgilendirme toplantısında bu yöndeki soruları şöyle cevapladı: “F-16 tedariki konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne iletilmiştir. Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”
MSB kaynakları, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine yönelik iddialarla ilgili de şu değerlendirmede bulundu: “Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz.”
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ IÇIN BEŞTEPE ONAYI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de kabul edilen İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onayladı. NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X paylaşımında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı" dedi.