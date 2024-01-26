F-16’da Kongre süreci başlamalı

İsveç’e NATO üyeliği için TBMM’den onay çıkmasından sonra, ABD’den F-16 satışına yönelik yeni adımlar geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'deki süreç tamamlanır tamamlanmaz, yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye yazdığı tavsiye mektubuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MSB kaynakları, dünkü basın bilgilendirme toplantısında bu yöndeki soruları şöyle cevapladı: “F-16 tedariki konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne iletilmiştir. Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”