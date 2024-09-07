FETÖ'de para krizi

FETÖ’nün Almanya’da faaliyet gösteren “Time to Help eV” isimli sözde yardım kuruluşunun Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması, örgütte ekonomik darbeye neden oldu. Time to Help eV’nin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması kararı, 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Örgütün bu kararla finansal bir boşluğa düştüğü, yardım adı altında topladıkları paranın kesilmesinden endişe eden FETÖ’nün, Time to Help eV’nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sır gibi sakladığı öğrenildi.





ÖRGÜT ÇIKMAZDA

2006’da Almanya'da kurulan sözde dernek, Türkiye yapılanması deşifre olunca faaliyetlerini yurt dışında sürdürüyordu. Sözde derneğin topladığı paraları örgütün mahrem faaliyetlerine aktardığı ve FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olduğu tespit edilmişti. Finans kaynaklarındaki zayıflama nedeniyle örgüt büyük bir çıkmaza girdi.





TÜRKİYE DÜŞMANI

Time to Help eV, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde de Türk Kızılayı ve AFAD'a bağışta bulunulmaması çağrısı yaparak sözde yardım kampanyası başlatmıştı. Dernek o dönem topladığı paranın bir kısmını, yurt dışında örgütle bağı tespit edilememiş üyeleri üzerinden Türkiye'ye getirip örgüte yakın isimlere aktarmıştı.





HAFTER’E BİLE YANAŞTI

FETÖ bağı ortaya çıkınca Türkiye'de mal varlığı dondurulan Time to Help eV’nin Güney Sudan'da Katolik mezhebine yakın bir kuruluşla birlikte faliyet yürüttüğü de güvenlik güçlerince tespit edildi. Time to Help eV, 10 Eylül 2023’te Libya'da yaşanan sel felaketinde de Türkiye karşıtı Hafter yönetimiyle koordineli hareket etmişti.



