Filin saldırısı sonucu anne ile çocuğunu hayatını kaybetti

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, eyaletin Balrampur bölgesindeki köyde vahşi bir fil 4 kişiye saldırdı.

Yaralıların durumu kritik

Hayvanın saldırdığı kişilerden anne ve 4 yaşındaki oğlu yaşamını yitirirken, iki kişi de ağır yaralandı. Yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hindistan'da 2015 ila 2018 arasında, filler ve insanların karşı karşıya geldiği olaylarda bin 713 kişinin hayatını kaybettiği, elektrik çarpması, kaçak avcılık, tren kazası ve zehirlenme gibi sebeplerle de 374 filin telef olduğu belirtildi.