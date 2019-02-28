Dünya Filipinler Devlet Başkanı Arakanlılar isterse benim ülkemde yaşayabilirler
ASYA

Filipinler Devlet Başkanı: Arakanlılar isterse benim ülkemde yaşayabilirler

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Myanmar'dan göç etmek durumunda kalan Arakanlı Müslümanlara çağrı yaparak, "Filipinler'de yaşamak isterlerse Arakanlı Müslümanları kabul etmeye hazırım" dedi.

Haber Merkezi AA
Binlerce Arakanlı Müslüman, Myanmar zulmünden kaçarak Bangladeş'e sığınmıştı.
Binlerce Arakanlı Müslüman, Myanmar zulmünden kaçarak Bangladeş'e sığınmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlara Filipinler'de yaşama önerisinde bulundu.

GMA News sitesinin haberine göre, Duterte Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen bir toplantıda, "Arakanlı Müslümanları kabul etmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Duterte geçen yıl nisan ayında da Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki operasyonlarını "soykırım" olarak nitelendirmişti.

Arakanlı Muhammed: Annemi gözümün önünde öldürdüler
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Arakanlı Muhammed: Annemi gözümün önünde öldürdüler
Sırf Müslüman diye bir çocuğa bu zulmü reva gören Myanmar yönetimi ne zaman hesap verecek? Arakanlı Muhammed Cemil, 12 yaşında. Annesi, iki ablası ve abisi gözlerinin önünde öldürülmüş. O sırada yerde yatan Muhammed, Myanmar ordusunun elinden şans eseri kurtulduğunu söylüyor. Yeni Şafak, Arakanlıların kaldığı Cox's Bazar kampını ziyaret etti.


Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Arakanlı Müslümanlara kış yardımı
OYNAT
Arakanlı Müslümanlara kış yardımı
Arakan'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e göç eden 30 bin Arakanlı'ya battaniye, kazak ve şal yardımında bulunuldu.
İHH İnsani Yardım Vakfı, 'Sıcacık Bir İyilik' sloganıyla sürdürdüğü kış kampanyası kapsamında Bangladeş'e göç eden Arakanlı Müslümanlara battaniye, kazak ve şal dağıtımında bulundu. Yardımlardan 30 bin 675 Arakanlı istifade etti.


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