Filistin BRICS'e katılım başvurusu yapacak

ABD''nin liderliğini yaptığı Avro-Atlantik Dünyası''nın sistemsel üstünlüğü çatırdamaya başlamış olsa da devam ediyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti''nin oluşturduğu BRICS, bu hegemonyayı yıkmak için yeni bir uluslararası rezerv para birimi oluşturmayı olmazsa olmaz görüyor. Önümüzdeki dönemde BRICS''in küresel sistemdeki ağırlığı daha fazla hissedilecek görünüyor.