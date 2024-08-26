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Dünya

Filistin BRICS'e katılım başvurusu yapacak

Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, Tataristan'da düzenlenen Kazan Zirvesi'nin ardından ülkesinin BRICS'e katılma talebinde bulunacağını ifade etti. Filistinli büyükelçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistin lideri Mahmud Abbas'a BRICS zirvesinde tamamen Filistin'e ayrılmış bir oturum yapılacağına dair söz verdiğini belirtti. Zirveden olumlu beklentiler olduğunu kaydeden Nofal, BRICS'e katılımın terör devleti İsrail'in soykırımlarını durdurması için oldukça önemli olduğunu kaydetti.

18:44 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:56 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
BRICS'te Filistin için oturum yapılacak.
BRICS'te Filistin için oturum yapılacak.

Terör devleti İsrail'in kural ve kanun tanımaz şekilde 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırıları sürüyor.

ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail, ateşkese yanaşmazken her geçen gün Filistinli sivilleri katliamlarla hayattan koparmayı sürdürüyor.

Filistin BRICS'e katılım başvurusu yapacak

BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları
, geçtiğimiz haziran ayında, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan ve
Filistin’in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleyen ortak açıklama yayımlamıştı.

Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, Tataristan'da düzenlenen Kazan zirvesinin ardından ülkesinin BRICS'e katılma talebinde bulunacağını ifade etti.

"Zirveye ilk katılımımızdan sonra bu birliğe katılma talebimizi ileteceğiz"
diyen Nofal,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
Filistin lideri Mahmud Abbas'a BRICS zirvesinde tamamen
Filistin'e ayrılmış bir oturum yapılacağına dair söz verdiğini belirtti.

"İsrail'in soykırımlarını durdurması için oldukça önemli"

Zirveden olumlu beklentiler olduğunu kaydeden Filistinli büyükelçi,
"Filistin yönetimi Rusya ile ilişkilere büyük önem veriyor. Rusya'nın daveti, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın sona ermesi bağlamında oldukça önemli."
dedi.

BRICS nedir? Neyi amaçlıyor?

BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılıyor. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.

2006 yılında kurulan bloğun amacı ekonomik olmanın yanı sıra başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin hegemonyasına direnen gelişmekte olan ülkelere uluslararası meselelerde daha fazla söz hakkı vermek.



#BRICS
#Filistin
#Rusya
#Vladimir Putin
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