Terör devleti İsrail'in kural ve kanun tanımaz şekilde 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırıları sürüyor.
ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail, ateşkese yanaşmazken her geçen gün Filistinli sivilleri katliamlarla hayattan koparmayı sürdürüyor.
Filistin BRICS'e katılım başvurusu yapacak
Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, Tataristan'da düzenlenen Kazan zirvesinin ardından ülkesinin BRICS'e katılma talebinde bulunacağını ifade etti.
"İsrail'in soykırımlarını durdurması için oldukça önemli"
BRICS nedir? Neyi amaçlıyor?
BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılıyor. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.
2006 yılında kurulan bloğun amacı ekonomik olmanın yanı sıra başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin hegemonyasına direnen gelişmekte olan ülkelere uluslararası meselelerde daha fazla söz hakkı vermek.