“Filistin destekçilerini ihbar edin” mesajı: Gestapo gibi

Londra’da 5 haftadır devam eden Filistin’le dayanışma yürüyüşleri kapsamında cumartesi günü sokakları dolduran 300 bin İngiliz, terör devleti İsrail’in saldırılarının son bulması çağrısıyla Hyde Park’tan ABD’nin Londra Büyükelçiliği önüne yürüdü. İsrail yanlısı İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın “nefret protestoları” diyerek hedef gösterdiği ve polisten engellenmesini istediği gösterinin ardından Londra polisinin, sosyal medya üzerinden Filistin yanlısı pankart taşıyan bazı protestocuların fotoğrafını paylaşarak “ihbar” çağrısı yapması büyük tepki çekti. İsrail yanlısı hesaplar ihbar için sıraya girerken, bazı sosyal medya kullanıcıları, yapılan hareketin Nazi Almanya’sının polis teşkilatı Gestapo’nun yöntemlerini çağrıştırdığını belirtti. Polis müdahelesinde 126 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, gösterinin, 2003’te Irak’ın işgaline karşı yapılan gösterilerden beri Londra’da yapılan en büyük yürüyüş olduğu belirtildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise, aşırı sağcıları kışkırtmakla suçladığı İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı görevden alması için Başbakan Rishi Sunak’a çağrıda bulundu.

Aşırı sağcı gruplara mensup bazı kişiler, İçişleri Bakanı tarafından hedef gösterilen Filistin yanlısı göstericilere saldırmaya çalışırken gözaltına alındı.

İsrail karşıtlarına ihbar hattı

Protestonun ardından Londra Polisi’nin resmi X hesabında çok sayıda kişi hedef gösterilirken bu kişileri tanıyanların ihbar etmesi için numara paylaşıldı. İsrail yanlısı hesaplar kısa sürede X’teki iletinin altına ihbar mesajları paylaşmaya başladı. “Hiçbir İngiliz siyasetçi İsrail’in dostu olmamalı” yazılı bir pankartın içinde Nazi gamalı haçı ile İsrail bayrağındaki altı köşeli yıldızı taşıyan bir İngiliz’in polis tarafından hedefe koyulması üzerine çok sayıda kullanıcı “Buradaki suç ne?” yorumunda bulundu. Bahsedilen pankartı taşıyanın İşçi Partisi’nde Eastbourne şehrindeki yerel yapılanmasında görev alan Kay Green olduğu anlaşılırken, polise Green’in gözaltına alınması yönünde çağrı yapıldı. Londra polisi, İsrail destekçisi Başbakan Sunak ve İçişleri Bakanı Braverman’ı hindistan cevizi olarak gösteren bir pankartın da “nefret suçu” olduğunu iddia ederek ederek ihbar çağrısı yapması üzerine kullanıcıların polis teşkilatının hesabıyla dalga geçtiği görüldü.

Kefiye sarmayı suç saydı

Bir başka fotoğrafta da yüzünü kapatacak şekilde Filistinlilerin geleneksel örtüsü kefiye giyen bir kişinin ihbar edilmesi istendi. Sosyal medya kullanıcıları ise tam olarak suça konu olan şeyin ne olduğunu sordu. Ayrıca kullanıcılar, İngiliz polisinin aynı şekilde kıyafet giyen çocuklarla fotoğraf çektirdiği kareleri cevap olarak paylaşılarak bunun bir suç unsuru sayılamayacağını belirtti.

Braverman hedef göstermişti

İçişleri Bakanı Braverman’ın bu yürüyüşleri “Nefret yürüyüşü” olarak adlandırması, aynı tarihte Birinci Dünya Savaşı sırasında ölen İngilizlerin anıldığı Ateşkes Günü için toplanan aşırı sağcı grupları harekete geçirdi. Polisten yapılan açıklamada, Ateşkes Günü’nü anmak için toplanan kişilerin, Filistin’de ateşkes için yürüyen vatandaşlara müdahalede bulunmaya çalıştığı açıklandı. Polisten yapılan açıklamada, kentte yapılan Filistin’le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların katıldığı Ateşkes Günü törenleri kapsamında toplamda 126 kişinin gözaltına alındığını belirtildi.

Bakana istifa çağrısı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise, Braverman’ın Londra polisini “Filistin yanlısı çetelere” karşı müsamahakar davranmakla suçladığını hatırlattı. Khan, bu sebeple karşıt göstericilerin saldırılarının, İçişleri Bakanının sözlerinin “doğrudan bir sonucu” olduğunu belirtti. Londra Belediye Başkanı, “Ne yazık ki bu sahneler bir hafta boyunca gerginliği körükleme çabalarının ardından tahmin edilebilirdi” şeklinde konuştu ve yaşananların İçişleri Bakanı’nın sözlerinin “direkt sonucu” olduğunu söyledi. Khan ayrıca “Eğer Suella Braverman’ın biraz onuru olsa istifa ederdi. Eğer yoksa, (Başbakan) Rishi Sunak onu görevden almalı” ifadelerini kullandı.











