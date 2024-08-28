Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden Cerrar: Tek kişilik hücrede her gün yeniden ölüyorum

"Tecrit edildiğim tek kişilik hücrede her gün yeniden ölüyorum. Hava almayan kutu gibi bir hücrede kalıyorum. Hücrede sadece bir tuvalet var, tavanında küçük bir pencere vardı ancak bir gün sonra onu da kapattılar. Nefes alabileceğim bir yer bırakmadılar."