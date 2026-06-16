Filistin: Organize terör saldırısı altındayız

Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana yapılan soykırım süresince Batı Şeria’daki Filistinlilere karşı zulüm her geçen gün daha da arttı. Baskınlar sonucu çok sayıda ev yıkıldı, yandı, binlerce Filistinli öldürüldü veya evlerinden oldu. Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinin doğusunda bulunan Deyr Dibvan ve Burka beldelerine yönelik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıların, Filistinlileri topraklarından ve evlerinden zorla göç ettirmeyi amaçlayan "organize terör" niteliği taşıdığını belirtti.

KORUMA ALTINDA YAPIYORLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların Filistinlilerin topraklarında kalma iradesini ve yaşam koşullarını hedef aldığı kaydedilerek uluslararası toplumdan bu eylemlerin "organize terör" kapsamında değerlendirilmesi istendi. Son saldırılarda araçların ve tarım arazilerinin ateşe verildiği, ayrıca bir caminin yakılmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu olayların işgalci İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığını gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin cezasız kalmasının Filistinlilere ve mallarına yönelik daha fazla ihlal ve suçun işlenmesini teşvik ettiği vurgulandı.

CAYDIRICI YAPTIRIMLAR UYGULANMALI

İsrail hükümetine bu uygulamaları durdurması için siyasi, hukuki ve ekonomik baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumdan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını durduracak ve sorumluları hesap vermeye zorlayacak somut ve acil adımlar atılmasını talep etti. Açıklamada ayrıca Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve saldırılara karışan İsrail ile işgalci Yahudilere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde caydırıcı yaptırımlar uygulanması çağrısı yinelendi. Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Buğday tarlalarını ateşe verdiler

Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilerin buğday tarlalarını ateşe verdi, bir Filistinliyi yaraladı. Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti aktivisti Diyab Hacce, onlarca yüzü maskeli İsraillinin, Burka beldesinin El-Mesudiyye bölgesine saldırdığını, Filistinli Musa Adiys'in evini bastığını belirtti. İsrailli grubun Adiys'in evine taşlarla saldırdığını, aracının camlarını kırdığını aktaran Hacce, saldırıda ev sahibinin yaralandığını aktardı. İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.







