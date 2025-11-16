Filistin’de sürdürülebilir sağlık altyapısı kurulacak

Örgütün Genel Kurul Üyesi Dr. Saed Awadallah, özellikle protez ve rehabilitasyon alanında “acil müdahale gerektiren kritik bir kriz” bulunduğunu belirtti. Awadallah, Gazze’de 6.500’den fazla kişinin savaş nedeniyle uzuv kaybı yaşadığını, bölgede yalnızca sekiz protez uzmanı bulunduğunu ifade etti. Awadallah, “Birçok hasta hastaneye geç ulaştırıldığı için uzuvları kurtarılamıyor ve ampütasyon kaçınılmaz oluyor” dedi.

Filistin İçin Hekimler Örgütü’nün uzun yıllardır bölgede faaliyet gösterdiğini belirten Awadallah, “Filistin’de güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurmaya kararlıyız. Yönetim kurulumuzdaki bazı deneyimli üyeler 40 yıldır gönüllü olarak çalışıyor. Kalite odaklıyız ve hastaların merkezde olduğu bir sistem hedefliyoruz” diye konuştu. Örgütün özellikle protez programlarına odaklanacağını vurgulayan Awadallah, “Savaşla birlikte toplamda 8.500 uzuv kaybı yaşandığı bildirildi. Gazze’de çocuk ampütasyon oranı dünyada en yüksek seviyede” dedi. Awadallah, hedeflerinin tüm ampüte nüfusu kapsayacak merkezi bir sistem kurmak olduğunu belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık sistemi yapı taşlarını benimsedik. Sağlık personelini güçlendirmeye, eğitim vermeye, mobil klinikler kurmaya öncelik veriyoruz. Böylece tüm kuruluşlar aynı verilere erişebilecek” dedi.