Filistin'e desteği susturulan Ben & Jerry's'ten Unilever'e dava

Unilever'in Ben & Jerry's'in ateşkes ve mülteciler için güvenli geçiş çağrısı yapmasını, Gazze'deki sivil ölümlerini protesto eden ABD'li öğrencileri desteklemesini ve

ABD

'nin İsrail'e yaptığı askeri yardıma son verilmesi çağrısında bulunmasını engellediği, bağımsız olan yönetim kurulunu dağıtmak ve

yönetim kurulu

üyelerine ayrı ayrı dava açmakla

tehdit