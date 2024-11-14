Filistin'e desteği susturulan Ben & Jerry's'ten Unilever'e dava

Dondurma markası Ben & Jerry's, Filistin'e verdikleri desteği engellediği gerekçesiyle çatı şirketi olan Unilever'e dava açtı.
Dondurma markası Ben & Jerry's'in Filistinlilere desteğini açıklama girişimlerini engellediği gerekçesiyle ana şirketi Unilever'e dava açtığı öğrenildi. Söz konusu markanın barış ve insan haklarını desteklemek amacıyla kamuoyuna açıklama yapmaya çalıştığı ancak bu girişimlerin Unilever tarafından engellendiği bildirildi. Ayrıca çatı şirket olan Unilever'in, Ben & Jerry's'in yönetim kurulunu dağıtmakla tehdit ettiği de aktarıldı.
Dondurma markası Ben & Jerry's'in, Filistinlilere desteğini açıklama girişimlerini engellediği ve yönetim kurulunu dağıtmakla tehdit ettiği gerekçesiyle ana şirketi
'e dava açtığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, dava dilekçesinde
'in barış ve insan haklarını desteklemek amacıyla kamuoyuna açıklama yapmaya çalıştığı ancak bu girişimlerin Unilever tarafından engellendiği aktarıldı.
Unilever'den Ben & Jerry's'e tehdit
Unilever'in Ben & Jerry's'in ateşkes ve mülteciler için güvenli geçiş çağrısı yapmasını, Gazze'deki sivil ölümlerini protesto eden ABD'li öğrencileri desteklemesini ve
'nin İsrail'e yaptığı askeri yardıma son verilmesi çağrısında bulunmasını engellediği, bağımsız olan yönetim kurulunu dağıtmak ve
üyelerine ayrı ayrı dava açmakla
ettiği öne sürüldü.
Bu durumun
'in bağımsız yönetim kurulunun sosyal misyonu hakkında kararlar almasına izin veren anlaşmaları ihlal ettiği belirtildi.
Ben & Jerry's'in 2021 yılında "değerleriyle uyuşmadığını" ifade ederek, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ürünlerini satmayı durduracağını açıklaması da
ile arasında gerilime neden olmuştu.
Unilever'i 2022'de de dava etmişlerdi
Şirket, 2022'de İsrail'deki işini izni olmadan lisans sahibine satarak satışların devam etmesine izin verdiği için Unilever'i dava etmişti.
Yapılan müzakerelerin ardından taraflar arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşmuş, yapılan anlaşma doğrultusunda Unilever,
'in markanın sosyal misyonu ve marka bütünlüğü üzerindeki "birincil sorumluluğuna" saygı göstermeyi kabul etmişti.
Unilever, mart ayında geniş kapsamlı tasarruf planının parçası olarak Ben & Jerry's'i de içeren dondurma işini 2025'in sonuna kadar ayıracağını açıklamıştı.
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