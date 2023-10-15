Filistin’e destek yasak

İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken İsrail yanlısı eylemlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerine ise çeşitli yasaklamalar getiriyor, ya da gösterilere çok sert müdahalede bulunuyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bugün yapılması planlanan Filistin halkıyla dayanışma gösterisine "kamu düzenini bozma riski" taşıdığı gerekçesiyle izin verilmediği bildirildi.

STRAZBURG'DA 13 GÖZALTI

Önceki gün Strazburg kentinin merkezinde ellerinde Filistin bayrakları olan yaklaşık 300 kişi Filistinlilere destek gösterisi yapmak amacıyla toplandı. Polis, daha önce valilik tarafından yasaklanan Strazburg'daki gösteriye katılanları dağıtmak için müdahale etti ve 13 gösterici gözaltına aldı. Yerel makamlar, farklı kentlerde İsrail'e destek gösterilerine izin verirken, bu hafta önce Lyon, Marsilya ve Paris'teki Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.

ROMA'DA BİBER GAZI İLE MÜDAHALE

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek göstermek amacıyla bir araya geldi. Göstericiler, Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla Gazze'ye yapılan bombardımanın durdurulmasını talep etti. Roma polisi, göstericilere çok sert müdahalede bulundu. Roma polisi, Filistin yanlısı İtalyanlara göz yaşartıcı bomba ile müdahale ederken, onlarca kişi darp edilerek göz altına alındı. Almanya’bub Frankfurt kentinde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde ise güvenlik güçleri onlarca kişiyi gözaltına aldı.

İNGİLTERE’DEN “TUTUKLARIZ” TEHDİDİ

İngiltere İsrail zulmüne karşı binlerce kişi sokaklara döküldü. Filistin yanlısı göstericiler, başkent Londra, Manchester, Liverpool, Bristol, Glasgow ve Newcastle gibi İngiltere'nin büyük şehirlerinde protesto gösterileri düzenlerken, İngiliz polisi 'Filistin'e destek' gösterisi öncesinde kısıtlamalar getirdi. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, X'ten yaptığı açıklamada, Kamu Düzeni Yasasını gerekçe göstererek, İsrail'in Londra Büyükelçiliği’ne çıkan bütün yolların kullanımına kısıtlama getirdi ve bu yolların kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı. Teşkilat, bu yollara sapan göstericilerin tutuklanacağını, duyurdu.







