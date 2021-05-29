Filistinli gençleri kaçırıp işkence ediyorlar

9 Mayıs gecesi, işgalci güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da cemaate saldırısına karşı başta Kudüs ve El-Halil olmak üzere, Arapların yaşadığı İsrail şehirlerine de yayılan direnişte başı çeken Filistinli gençler İsrail’in hedefinde. Bölgeden gelen haberler ve görüntüler, Filistinli gençler karşısında hem sokaklarda hem de sosyal medyada çaresiz kalan İsrail’in toplu tutuklamalar, adam kaçırma, darp, işkence, tehdit, şantaj ve sosyal haklardan mahrum bırakma gibi sindirme politikasına geçiş yaptığı belirtildi. 9 Mayıs’tan bugüne kadar çoğu 18 yaşın altında 1550 Filistinli’nin tutuklandığı belirtiliyor. İsrail’in gizli polis birimi Mustaribin ve iç istihbarat servisi Şin Bet’in Filistinli gençleri hedef alan terör politikasının yürütülmesinde başı çektiği kaydedildi.

REKLAM

HEDEF TERÖRİZE ETMEK

İsrail polisinin sadece geçen hafta içi 300’den fazla İsrail vatandaşı Filistinli’yi tutukladığı kaydedildi. Tutuklamaların çoğunluğu, geçtiğimiz haftalarda Arapları hedef alan linç ve yağma girişimlerinin yaşandığı Lid şehrinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Şehirde neredeyse tamamı gençlerden oluşan 140 Filistinli tutuklandı. Arab 48’e konuşan Adalah adlı Filistinlilerin haklarını korumaya amaçlayan sivil toplum kuruluşunun temsilcisi Hassan Jabreen, tutuklamaların tamamen “siyasi motivasyonla” ve “terörize” etmek amaçlı olduğunu kaydetti.

İşgalci gücün hafta içi 10 yaşındaki bir Filistinli çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen gözaltına alması tepki çekmişti.

GİZLİ POLİS DEVREDE

Filistinli gençleri hedef alan İsrail terör kampanyasında, Mustaribin adlı kirli sicile sahip gizli polis teşkilatı başı çekiyor. Filistinliler gibi giyinen ve sivil görev yapan bu birimin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı şehirler başta olmak üzere işgal altındaki bölgelerde de faaliyet gösterdiği belirtiliyor. 9 Mayıs sonrasında Mustaribin’in İsrail işgaline karşı eylemlere katılan gençleri hedef aldığı, sivil araçlarla kaçırdığı, gözlerini bağlayarak işkence ve şiddet uyguladığı kaydedildi. İşkence sonrası saatlerce karakollarda tutulan gençlerin, işlemediklerini fiillere ilişkin sorgulandıkları da bildirildi.

REKLAM

ÖZELLİKLE SEÇİYOR

Aktivistler, İsrail polisinin özellikle yaşı küçük Filistinlileri hedef aldığını kaydediyor. İsrail’in hedefindeki Filistinli çocuklara, genellikle, 20 yıl hapis cezası öngörülen, taş atma suçlaması yöneltiliyor. Konuyla ilgili konuşan Filistinli aktivistler hiçbir protesto gösterisinin tutuklanma olmadan bitmediğine dikkati çekiyor.

ŞİN BET’TEN TALİMAT

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinli aktivistleri yıldırma politikasının unsurlarından birinin de sosyal haklardan mahrum bırakmak olduğu belirtildi. Son olaylar sonrasında işgal altındaki Doğu Kudüs’te protestolara katılan Filistinlilerin sosyal haklarının ve sağlık sigortalarının iptal edildiği ortaya çıktı. İsrail gazetesi Haaretz, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet’in Ulusal Sigorta şirketine, “Filistinlilerin hayatını zorlaştırın” talimatı verdiğine yönelik haberi de bu politikayı doğrular nitelikte.

REKLAM

DÜNYA İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

DÜNYA İsrail işgalinin demiri BAE’den