Dünya Film setinde korkunç ölüm Ünlü oyuncu soruşturma için telefonunu teslim etti
AMERİKA

Film setinde korkunç ölüm: Ünlü oyuncu soruşturma için telefonunu teslim etti

ABD'li aktör Alec Baldwin, "Rust" filminin çekimi sırasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma kapsamında cep telefonunu teslim etti.

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Haber Merkezi AA
Film setinde korkunç ölüm: Ünlü oyuncu soruşturma için telefonunu teslim etti
ABD'li aktör Alec Baldwin

Santa Fe Bölge İlçe Ofisi ve Baldwin'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, ABD'li aktör Alec Baldwin'in, şahsi cep telefonunu, yazılı, fotoğraflı veya videolu paylaşımlarının incelenmesi için New Mexio eyaleti yetkililerine verdiği belirtildi.

Açıklama, film setindeki kazayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Santa Fe İlçesi Şerif Ofisinin bir ay önce arama emri çıkarılmasına rağmen telefonun henüz teslim edilmediğini bildirmesinin ardından geldi.

Yetkililer, set kazasıyla ilgili arama emrinde, Baldwin'in telefonundaki mesaj, fotoğraf, görüntü, e-posta yazışmaları ve internette arama geçmişiyle birlikte konum bildirim bilgilerinin de araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

Oyuncu Baldwin, geçen hafta sonu Instagram'da telefonunu teslim edeceğini, ancak öncesinde özel iletişim bilgilerinin korunduğundan emin olmak istediğini belirtmişti.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve Yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına sebep olmuştu.

19 Kasım 2021'de Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış, çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.

Baldwin, olay sonrası verdiği ilk röportajda, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

ABD'li aktör Alec Baldwin öldürdüğü kişinin acılı ailesiyle buluştu: Şikayetçi olmasalar da ceza alabilir
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Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in Rust setinde silahların karışması sonucu Halyna Hutchins'in (42) ölümüne neden olmasının yankıları sürüyor. Aynı zamanda Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin, polise verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.<br>
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ABD'li oyuncu ilk fırsatta kuru sıkı sandığı silahla öldürdüğü görüntü yönetmeninin eşi Matt Hutchins ve oğlu ile bir araya geldi.<br>
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İkili birbirine sarılarak güç toplamaya çalıştı.<br>
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Hutchins'in pandemi engeli nedeniyle ABD'ye henüz gidemeyen Ukrayna'daki ailesi ise Baldwin'i suçlamadıklarını açıkladı.<br><br>
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Buna rağmen setlerde boş bile olsa hiçbir silahın personele doğrultulmaması gerekiyor. Silah aniden patlamadıysa Alec Baldwin, bu güvenlik kuralını ihlal etmiş sayılıyor. Baldwin, filmin prodüktörleri arasında yer alıyor.<br><br>
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O nedenle 63 yaşındaki oyuncu kazadan sorumlu tutulabilir. Ekipte sendikasız çalışanlar olduğu için de ceza alabilir.<br>
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Ayrıca yakın plan çekimlerde personelin koruyucu giymesi ve bir perdenin arkasında olması gerekiyordu.<br>
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Bu trajik kaza sonrası ABC kanalının polisiye Rookie dizisinde dolu silah kullanımını yasakladı.<br>
Title
Setlerde gerçek silah kullanımının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Çekimlerde yakın plan sahneler için gerçek mermi kullanılabiliyor.<br>
Title
Setlerde gerçek silah kullanımının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Çekimlerde yakın plan sahneler için gerçek mermi kullanılabiliyor.<br>
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ABD'li aktör Alec Baldwin öldürdüğü kişinin acılı ailesiyle buluştu: Şikayetçi olmasalar da ceza alabilir
Amerikalı aktör Alec Baldwin, Rust filminin çekimleri sırasında silahların karışması sonucu ölümüne neden olduğu Halyna Hutchins'in eşi ve oğluyla buluştu. Aile şikayetçi olmasa da 63 yaşındaki oyuncunun ceza alabileceği konuşuluyor.

​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. <br><br><br><br>
Title
<br>Baldwin filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.
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Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.<br>
Title
The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı.
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<br>Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.
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<br>Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.<br><br>
Title
Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. <br><br>
Title
Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu. <br><br>
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Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.<br>
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Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.<br><br>
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Title
​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında polisin ifadesine göre 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz anda çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi. Baldwin'in polis sorgusundan sonra perişan halde olduğunu gösteren fotoğrafları yayınlandı.


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