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Dünya

Finlandiya 'mutluluğu' öğretecek: Ücretsiz tatil için başvurular internetten

Geçtiğimiz günlerde altıncı kez dünyanın en mutlu ülkeleri arasında zirveye oturan Finlandiya derslere başlıyor. Dünyaya 'mutluluğu' öğretecek olan Finlandiya, villa tipi evlerde kalmayı ve mutluluğu öğretmeyi ücretsiz olarak sunacak. Başvuruları internet üzerinden yapılacak.

09:56 . 28/03/2023 Salı
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Arşiv

Finlandiya 6 yıl boyunca üst üste dünyanın en mutlu ülkesi sıralamasında birinci oldu. Son yıllarda pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı, küresel iklim krizi, dünyadaki ekonomik zorluklar, Finlandiya'yı tahtından edemedi. 2023 Dünya Mutluluk Raporu'nda Finlandiya zirveye oturdu. Bu kadar mutluluk artık dışa taşmaya da başlayacak. Finliler, dünyaya 'mutluluk dersleri' vermeye başlıyor. İskandinav ülkesinin resmi turizm ofisi, 4 günlük ücretsiz bir tatil ile mutlu olmayı öğretecek. Ülkenin resmi turizm ofisi Visit Finland, 12-15 Haziran tarihlerinde ‘seyahat masraflarından, özel derslere her şeyin ücretsiz olduğu’ bir gezi düzenlediğini duyurdu.

Her hizmet ücretsiz

Lüks Kuru Resort'ta 10 kişiye tamamen ücretsiz 4 günlük bir 'Mutluluk Ustası Sınıfı' hizmeti verilecek. Katılımcılar, her biri kendi özel spa ve saunasına sahip, çam ormanları ve doğal manzaralarla çevrili villalarda kalacaklar. İngilizce bilmek, 18 yaşını doldurmak ve 4 gün boyuncu Visit Finland tarafından kayda alınıp çeşitli mecralarda kullanılmasına itiraz etmeyenler başvuruda bulunabilir.

Son başvuru tarihi 2 Nisan

Visit Finland, başvuru için gerekli koşulları web sitesinde yayınladı. Katılmak isteyenler, sosyal medya yarışmasını tamamlamadan önce Find Your Inner Finn web sitesinde çevrimiçi başvuruda bulunuyor. Tek yapmanız gereken, Instagram veya TikTok'ta, sizi gizliden gizliye bir Fin olabileceğinize inandıran ve neden bu ustalık sınıfına katılmak istediğinizi açıklayan, #FindYourInnerFinn ve #VisitFinland hashtag'leriyle paylaşılan bir içerik oluşturmak. Bu koşulu tamamlamak için son tarih, 2 Nisan.






#Finlandiya
#Visit Finland
#Kuru Resort
7 dakika önce
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