Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adayan, güçlü bir müttefik olacak" ifadelerine yer verdi. Macaristan Parlamentosu'nun da hafta başında üyeliğini onayladığı Finlandiya'nın NATO sürecinin başlaması bugün hem Finlandiya hem dünya basınında en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini 17 Mart’ta açıklamıştı.

CNN International Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü yerine getirdiğine dikkat çekerek, 'Finlandiya'nın önündeki son engel kalktı' ifadelerine yer verdi. İsveç'in hala beklemede olduğu belirtilen haberde CNN, sadece Türkiye değil Macaristan'ın da bu konuda çekinceleri olduğunu belirtti ve "Türkiye İsveç'in üyeliğine karşı kararlı görünüyor, süreç şimdilik tıkandı. Macaristan da İsveç'in NATO'ya katılma teklifinin onaylanmasından önce ele alınması gereken çok sayıda şikayet olduğunu vurguladı" diye yazdı.

Ilta Sonomat gazetesi ülkenin NATO üyeliği konusunda yayınladığı bir analizde sürecin sancılı geçtiğini, Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerde bu tarz çalışmaya alışkın olmadığını belirterek bunun aslında 'iyi bir ders' olduğunu öne sürdü: "Bu durum giderek gerginleşen bir gelecekte uluslararası işlerin nasıl halledilebileceği konusunda bizler için iyi bir ders oldu. NATO'nun ünlü 5. Maddesi bile üye ülkelere otomatik askeri yardım getirmez, her NATO ülkesi kararını kendi verir. Belki bir gün Finlandiya da bazı NATO kararlarını erteleyebilecek ve müttefikleri ulusal pozisyonunu dinlemeye ikna edebilecek bir duruma gelebilir."