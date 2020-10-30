Fırat'ın doğusuna yeni operasyon: "Suriye'de sinsi planlamaların olduğu dönemden geçiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırındaki YPG/PKK varlığının devam ettiğini hatırlatarak, terörist grupların ABD ile belirlenen hattın dışına çıkmadığına dikkat çekti.

"İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" diyen Erdoğan, Suriye'de yeni bir harekatın sinyalini vermiş oldu.

Bu gelişmenin ardından bölge kaynakları, TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa yakınlarındaki bölgelere takviye yaptığına rapor etti.

ABD ile varılan mutabakata rağmen, teröristler belirlenen hattın dışına çıkmıyor.

SURİYE'DE SİNSİ PLANLAMALAR VAR

Söz konusu gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Suriye'de askeri ve siyasi olarak kirli planlamalar yapıldığını ifade etti.

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"ASKERİ HAREKATA DOĞRU İLERLİYORUZ"

ABD'nin başını çektiği bu planlamaların Türkiye'nin ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirten Başbuğ, "Suriye'ye yönelik bir askeri harekata doğru ilerliyoruz. Biz bütün harekatlara böyle başladık. Hiçbir harekata sürpriz şekilde başlamadı. Önce Erdoğan'ın uyarıları oldu." dedi.

TÜRKİYE SURİYE'DE İRADEYİ KAYBETMEDİ

Türkiye'nin son dönemde Libya, Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ağırlık vermesinin bazı güçleri yanılttığını ifade eden Başbuğ, "Bizim buralarda iradeyi kaybettiğimizi düşündüler. Tam tersi bir tablo var karşımızda. Bu bölgeye verilen dikkat ve ehemmiyet, diğer bölgelere verilen önemle yarışır şekilde sürüyor." diye konuştu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ.

"ABD VE RUSYA TÜRKİYE'YE KARŞI EL ELE TUTUŞTU"

ABD ve Rusya'nın küresel rekabet içerisinde olmasına rağmen, Suriye sahasında Türkiye'ye karşı ortak tavır aldığına dikkat çeken Başbuğ, şu ifadelere yer verdi.

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"ABD'nin başını çektiği yapıların, sinsi planlamalar kurduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunun içinde Rusya da var. Münbiç bizim için büyük bir operasyon planladığımız bir bölgeydi ancak ABD ayak oyunu ile saatler içerisinde Rusya'ya teslim etti. Türkiye'nin yıllardır istediği Münbiç'i saatler içerisinde alan bir Rusya tablosu ortaya çıktı. O halde soru şu, hangi noktada ABD ile Rusya'yı bu çizgide buluşturabildi?

Dünyada ABD ile Rusya'nın sürekli didiştiği ve rekabet halinde olduğu bir manzara var. NATO'nun varlık sebebidir bu rekabet. Ancak ilginçtir bir anda Suriye'de el ele tutuşan ABD ve Rusya gördük. Yine Libya'da da el ele tutuşan Fransa ve Rusya'ya şahit olduk. Bu tablonun doğru sorgulanacağı nokta, paralel devlettir. Paralel devlet unsuru Türkiye'ye mahsus bir unsur değil. Her devletin paraleli var ve bu yapıyı oluşturan merkez siyonist kanattır."

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TÜRKİYE BU TEHDİDE SEYİRCİ KALMAZ!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç'ten Amanos'a paramotorla geldiği saldırıyı hatırlattı ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Paramotor aygıtı ve kamikaze drone saldırıları için eğitimlerin hepsi Sinvar ve Mahmur gibi sözde sivillerin yerleştiği kamp olan ama esasen teröre ve eğitim ve destek veren merkezlerde yapıldı. Türkiye bu bölgeler için hep ikazda bulundu. Şu an paramotorla yaşadığımız tehdit, Münbiç'ten yapıldı. Bu eylem gerçekleşseydi, onlarca vatandaşımız zarar görecekti. Türkiye'nin bu olaylara seyirci kalacağı ve sahada etki üretmeyeceği anlamına asla gelmez. Zira bunun olmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci ağızdan ifade etti."