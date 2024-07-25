Frankfurt havalimanında kriz: 140 uçuş iptal oldu

Frankfurt Havalimanı

'ndan yapılan açıklamada, “İklim aktivistlerinin eyleminin ardından Frankfurt Havalimanı 07.50'den itibaren tüm pistleriyle yeniden faaliyete geçti. İklim aktivistleri bugün havalimanına erişim sağladı. Federal ve eyalet polisi, havalimanı güvenliği ve havalimanı itfaiyesi derhal harekete geçti. Güvenlik nedeniyle tüm havalimanındaki uçuş operasyonları geçici olarak derhal durdurulmuştur. Tüm pistler 07.50'den itibaren yeniden faaliyete geçmiştir. Operasyon günü için yaklaşık 1400 uçuş planlanmıştı. Şu ana kadar 140 civarında iptal gerçekleşti. Operasyon gününün geri kalanında gecikmeler beklenmektedir. Yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayollarının web sitelerinden kontrol etmeleri isteniyor” denildi.