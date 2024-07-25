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Dünya

Frankfurt havalimanında kriz: 140 uçuş iptal oldu

Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nda iklim aktivistlerinin protestosu nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durdu. Frankfurt Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, bugün için planlanan 1400 uçuştan 140'ının iptal edildiği belirtildi.

11:26 - 25/07/2024 Perşembe
DHA
Frankfurt Havalimanı
Frankfurt Havalimanı
Frankfurt Havalimanı
'ndan yapılan açıklamada, “İklim aktivistlerinin eyleminin ardından Frankfurt Havalimanı 07.50'den itibaren tüm pistleriyle yeniden faaliyete geçti. İklim aktivistleri bugün havalimanına erişim sağladı. Federal ve eyalet polisi, havalimanı güvenliği ve havalimanı itfaiyesi derhal harekete geçti. Güvenlik nedeniyle tüm havalimanındaki uçuş operasyonları geçici olarak derhal durdurulmuştur. Tüm pistler 07.50'den itibaren yeniden faaliyete geçmiştir. Operasyon günü için yaklaşık 1400 uçuş planlanmıştı. Şu ana kadar 140 civarında iptal gerçekleşti. Operasyon gününün geri kalanında gecikmeler beklenmektedir. Yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayollarının web sitelerinden kontrol etmeleri isteniyor” denildi.


Dün de Köln'de yaşanmıştı


Ülkede dün Köln-Bonn Havalimanı'nda da uçuşlar iklim protestoları nedeniyle durmuştu. Köln-Bonn Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “Yetkisiz kişiler, 24 Temmuz 2024 Çarşamba sabahı Köln/Bonn Havalimanı'nın güvenlik alanına erişim sağladı. Polis operasyonları nedeniyle uçuş operasyonları şu anda durduruldu. Daha fazla bilgi elde edilir edilmez sağlanacaktır” denilmişti.






#Frankfurt Havalimanı
#Almanya
#Köln
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