|
Dünya

Fransa Afrika’yı iç savaşa sürüklüyor

Sömürgelerinden bir bir kovulan ve Sehel’deki son müttefiki Nijer’deki darbeyi durdurma adına tüm imkanlarını zorlayan Fransa, Afrika’yı iç savaşa sürüklüyor.

Dış Haberler
04:00 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Çıkarları uğruna yangına petrol sıkmaktan çekinmeyen Paris yönetimi, ECOWAS’ın Nijer’deki askeri cuntayı düşürme çabalarına destek olacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, cumartesi günü Nijer’in devrik Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ile bu ülkedeki durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Colonna, Nijer’deki cuntanın pazar gününe kadar yönetimi devrik hükümete devretmeleri yönündeki talepleri karşılamadıkları takdirde ECOWAS’a üye ülkelerin askeri müdahale tehditlerinin çok ciddiye alınması gerektiğini söyledi. “Bölgedeki Genelkurmay Başkanları bir araya gelmiş ve hazırlıkların yapıldığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla artık darbecilerin maceralarından vazgeçme zamanları gelmiştir” diyen Colona, cunta yönetime göz dağı verdi.

Catherine Colonna

NİJERYA’DA SENATO FRENİ

ECOWAS’ın Nijer cuntasına askeri müdahale için verdiği süre bugün doluyor. Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali ile Gine, cuntaya destek açıklamasında bulundu. Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya ise üyesi oldukları ECOWAS’ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıkladı. Ancak Nijerya’da Senato Nijer’e asker gönderme talebini kabul etmedi. Senato çıkmazın askeri müdahale yerine siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.Öte yandan Avrupa Birliği (AB), ECOWAS’ın Nijer’e askeri müdahalesini desteklediğini duyurdu.



#Nijer
#Fransa
#ECOWAS
#Afrika
5 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MKE Ankaragücü - Konyaspor canlı yayın ve canlı skor ekranı