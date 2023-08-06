Fransa Afrika’yı iç savaşa sürüklüyor

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Çıkarları uğruna yangına petrol sıkmaktan çekinmeyen Paris yönetimi, ECOWAS’ın Nijer’deki askeri cuntayı düşürme çabalarına destek olacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, cumartesi günü Nijer’in devrik Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ile bu ülkedeki durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Colonna, Nijer’deki cuntanın pazar gününe kadar yönetimi devrik hükümete devretmeleri yönündeki talepleri karşılamadıkları takdirde ECOWAS’a üye ülkelerin askeri müdahale tehditlerinin çok ciddiye alınması gerektiğini söyledi. “Bölgedeki Genelkurmay Başkanları bir araya gelmiş ve hazırlıkların yapıldığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla artık darbecilerin maceralarından vazgeçme zamanları gelmiştir” diyen Colona, cunta yönetime göz dağı verdi.
NİJERYA’DA SENATO FRENİ
ECOWAS’ın Nijer cuntasına askeri müdahale için verdiği süre bugün doluyor. Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali ile Gine, cuntaya destek açıklamasında bulundu. Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya ise üyesi oldukları ECOWAS’ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıkladı. Ancak Nijerya’da Senato Nijer’e asker gönderme talebini kabul etmedi. Senato çıkmazın askeri müdahale yerine siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.Öte yandan Avrupa Birliği (AB), ECOWAS’ın Nijer’e askeri müdahalesini desteklediğini duyurdu.