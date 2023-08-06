Fransa Afrika’yı iç savaşa sürüklüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın “Afrika’ya ücretsiz tahıl sözü” için “Biz bu konuda Rusya’yla aynı çizgideyiz. Rusya’dan, Karadeniz koridorundan gelecek tahıllar, bizde una çevrilecek. Buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine naklini yapacağız” dedi. Cuma namazını Çengelköy’de kılan Erdoğan buradaki açıklamasında, Mali’nin Fransız sömürge döneminin izlerini silmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Fransa’nın geçmişte Cezayir, Ruanda, Mali’de yaptıkları bütün kayıtlarda mevcut. Bakın şu anda Fransa’ya altın, uranyum sevkini durdurmuş durumdalar. Bu, yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır.