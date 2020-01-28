Dünya Fransa Çindeki vatandaşlarını tahliye ediyor
AVRUPA

Fransa Çin’deki vatandaşlarını tahliye ediyor

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Fransız yetkililerinden Jean-Baptiste Djebarri, Çin’de bulunan Fransız vatandaşlarının ülkeye geri getirilmeleri için Çin’e uçak gönderileceğini bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Dünyanın korkulu rüyası koronavirüs.
Dünyanın korkulu rüyası koronavirüs.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren Korona virüsüne karşı, Fransız yetkilileri Çin’de bulunan Fransız vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.

Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
OYNAT 00:25
Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
Koronavirüs'ün ülkeyi karıştırdığı Çin'de ölü sayıları her geçen gün artarken bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Koronavirüs teşhisi konan adamın, tartıştığı sağlık çalışanlarının üzerlerine öksürmesi ve çalışanların hızla o bölgeden uzaklaştığı görüntüler böyle kaydedildi.
  • Fransız televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Djebarri, “Yarın Paris’ten havalanacak ilk uçağımız, büyük olasılıkla Perşembe günü içinde sağlıklı ve virüs şüphesi bulunmayan vatandaşlarımızla geri dönecek” dedi.

Gelecek kişilerin karantina altına alınacağını belirten Djebarri açıklamasına, “Daha sonra henüz belli olmayan bir tarihte 2. bir uçuşumuz daha olacak. Bu uçuşta virüs belirtilerinin görüldüğü ya da virüs şüphesi bulunan insanlar olacak, onları Paris’te tedavi altına alacağız” ifadelerini de ekledi.

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