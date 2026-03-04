Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Saldırılar uluslararası hukuka aykırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Saldırılar uluslararası hukuka aykırı

10:184/03/2026, الأربعاء
DHA
Sonraki haber
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin, “İran’a yönelik saldırılar uluslararası hukukun sınırları dışında gerçekleştirildi ve bunu onaylayamayacağız” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında Orta Doğu’daki durum hakkında açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan harekatını eleştiren Macron, “ABD ve İsrail, askeri operasyonlar başlatmaya karar verdi. Bu operasyonlar uluslararası hukuk çerçevesinin dışında gerçekleştirildi ve bunu onaylamamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

'KRİZİN SORUMLUSU İRAN'

Saldırıları onaylamadığını belirtmesine karşın krizin tırmanmasında birincil sorumluluğun İran'da olduğunu savunan Macron, Tahran yönetimini nükleer programı ve bölgedeki vekil güçlere verdiği destek nedeniyle eleştirdi. Konuşmasında İsrail'e de uyarılarda bulunan Macron, Lübnan'a yönelik olası bir kara harekatının stratejik bir hata ve çok tehlikeli bir tırmanış olacağını kaydetti.

DOĞU AKDENİZ'E UÇAK GEMİSİ SEVK EDİLDİ

Bölgedeki güvenlik tedbirlerini de artırdıklarını duyuran Macron, Fransız vatandaşlarını, bölgedeki müttefik ülkeleri ve deniz ticaret yollarını korumak amacıyla ordunun harekete geçtiğini bildirdi. Macron, bu kapsamda Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'e sevk ettiklerini açıkladı.

#Fransa
#İran
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kars’ta okullar tatil mi? Kars Valiliği'nden kar tatili duyurusu geldi mi?