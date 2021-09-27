Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macrona yumurtalı saldırı
AVRUPA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, bu sefer de Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyarette bir protestocu, yumurta fırlattı. Yumurta, Macron'un omzuna gelirken, protestocuya Macron'un korumaları müdahalede bulundu ve alandan uzaklaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Macrona yumurtalı saldırı
Fransa'da bir protestocu, Macron'a yumurta fırlattı.

Geçtiğimiz haziran ayında Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrası bir kişinin tokatlı saldırısına uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şimdi de yumurtalı saldırıya maruz kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı
OYNAT 00:25
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı
Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, bu sefer de Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyarette bir protestocu, yumurta fırlattı. Yumurta, Macron'un omzuna gelirken, protestocuya Macron'un korumaları müdahalede bulundu ve alandan uzaklaştırdı.14:31

Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında kendisiyle selamlaşmak isteyenlere yaklaşan Macron'a, o anda arka taraflarda bulunan bir kişi tarafından yumurta fırlatıldı.

Yumurta Macron'un omuzuna çarpıp sekerek yere düştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u korumaları güvenlik çemberine alırken, yumurta fırlatan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.

"YANIMA GETİRİN"

Macron, yumurta fırlatan kişinin kendisine getirilmesini isteyerek, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Sonra onu görmeye gideceğim. Git al" diye seslendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
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