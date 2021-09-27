Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Geçtiğimiz haziran ayında Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrası bir kişinin tokatlı saldırısına uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şimdi de yumurtalı saldırıya maruz kaldı.

Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında kendisiyle selamlaşmak isteyenlere yaklaşan Macron'a, o anda arka taraflarda bulunan bir kişi tarafından yumurta fırlatıldı.

Yumurta Macron'un omuzuna çarpıp sekerek yere düştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u korumaları güvenlik çemberine alırken, yumurta fırlatan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.

"YANIMA GETİRİN"

Macron, yumurta fırlatan kişinin kendisine getirilmesini isteyerek, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Sonra onu görmeye gideceğim. Git al" diye seslendi.

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