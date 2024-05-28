Fransa elini ülkemizden çeksin

Yeni Kaledonya'nın yerli halkı Kanaklar, 180 yıldır ülkelerini sömüren Fransa'ya karşı isyan bayrağını açtı. Ülkenin demografisini ve siyasi yapısını tamamen değiştirmeyi hedefleyen anayasa reformuna karşı harekete geçen Kanaklar, Afrika'daki eski sömürgelerinden bir bir kovulan Fransa'nın ülkelerinden ayrılmasını talep ediyor. Fransa olaylar sonrası adada OHAL ilan etmiş ve TikTok'u yasaklamıştı. Paris'ten 17 bin km uzaklıktaki adayı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise anayasal düzenlemede ısrarcı. Fransa'da Genç Kanaklar Hareketi Başkanı Daniel Wea, Yeni Kaledonya'da toplumsal barışın, Fransa'nın yerel halkın seçimlerde etkisizleştirilmesini amaçlayan anayasal reformu geri çekmesinden geçtiğini belirtti.

Sözde reform iptal edilsin

Wea, Kanakların, Fransız sömürgeci ve emperyalist politikasına karşı çıktığını ifade etti. Bu durumun Yeni Kaledonya'nın sömürgeden kurtulma meselesiyle ilgili olduğunu belirten Wea, hükümetin, Ada'daki seçmen sayısında değişikliğe yol açacak anayasal reformu geri çekmesini istediklerini anlattı.

Baskıyla diyalog kurulmaz

Wea, "Bugün toplumsal barışın kısa vadede sağlanması, diyaloğun gerçekleşebilmesi için tasarının geri çekilmesinden geçiyor" diyerek, Ada'da nüfusun artmasına neden olacak bir tasarıyla Yeni Kaledonya'da baskı yapmaya devam eden bir devletle diyalog içinde olamayacaklarını söyledi.

YÖNETME KABİLİYETİNİ KAYBETTİ

Fransız devleti ve Yeni Kaledonya arasındaki diyaloğun 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması çerçevesinde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Wea, Fransa'nın Ada'nın yerli halkı olan Kanakları dinlemediğini ifade etti. Wea, hükümetin Ada'ya binlerce asker ve güvenlik gücü göndermesinin, Fransız devletinin durumu yönetme kabiliyeti olmadığını gösterdiği yorumunu yaparak, Fransa'nın Yeni Kaledonya'ya "sömürgesizleştirme sürecinde" eşlik edip edemeyeceğini sorguladıklarını kaydetti.

HAYAT MEMAT MESELESİ

Wea, ülkedeki herkese oy hakkı verilmesi halinde, yerli halk olan Kanakların kendi topraklarında "azınlık" konumuna düşeceğini kaydederek, "Bu, hayat memat meselesi" dedi. Yerli halkın, Paris'in yürürlüğe koymak istediği reforma verdiği tepkiyi değerlendiren Wea, Ada'da yaşananları, "Kanaklar 'Ben bir halk olarak varım. Beni boğmak istiyorlar ancak buna izin vermeyeceğim. Dünyaya var olduğumu söylemek istiyorum' çıkışı yapıyor" dedi.







