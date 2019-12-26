Fransa geldi terör tırmandı

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’da, son dönemde artan terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin kuzeyindeki Soum vilayetinin Arbinda kentinde teröristlerin saldırısı sonucu 7 asker ve 35 sivilin öldüğü bildirildi. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, 80 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kabore, ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmat ile ulaşım araçlarına ele koyulduğunu aktardı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini ileten Kabore, ülkede 48 saatlik ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Burkina Faso’da, Fransa’nın Kasım ayı başında Barkhane Operasyonu kapsamında ülkenin üç sınır bölgesine kara gücü konuşlandırması sonrası terör olaylarında artış dikkat çekiyor. Kasım ayında bir maden şirketine ait araç konvoyuna düzenlenen saldırıda sivil ve asker 37 kişi, Aralık ayında ise bölgedeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Burkina Faso’da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600’den fazla kişi hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca, bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslandığında nispeten daha istikrarlı bir ülke konumunda olan Burkina Faso bir süredir iç huzursuzluklar ve bölgesel çatışmalardan kaynaklanan sorunlarla mücadele ediyor. Özellikle ülkenin kuzeyinde, Mali sınırına yakın kesimlerde baş gösteren terör bölgedeki istikrarın bozulmasında en önemli etken.

DÜNYA Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10 yaralı