Fransa Nijer’den çekiliyor: Büyükelçi ülkeden ayrıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer'deki askeri darbenin ardından ülkeden ayrılması için süre verilen Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin rehin alındığını duyurdu. Macron, "Nijer'de Fransız Büyükelçiliği'nde rehin alınan bir büyükelçimiz ve diplomatik üyelerimiz var" açıklamasını yaptı.