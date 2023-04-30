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Dünya

Fransa'da 1 Mayıs için drone talimatı

Fransa'da emniyet müdürlerine 1 Mayıs'ta 13'üncüsü düzenlenecek emeklilik reformu karşıtı kitlesel gösterilerde istihbarat toplamak için drone kullanılması talimatı verildi.

15:19 . 30/04/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Le Figaro'nun haberine göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emniyet müdürlerine yarın ülke çapında düzenlenecek kitlesel gösterilerde istihbarat amacıyla dron kullanılması talimatı gönderdi.

İçişleri Bakanı, emniyet amirlerinden gösterilerde hazır bulunmalarını ve kolluk kuvvetleri ile sendikalar arasında yaşanacak olası gerginlikleri yatıştırmak için irtibatta olmalarını istedi.

Emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasının da protesto edileceği yarınki gösterilerde 5 bini başkent Paris'te olmak üzere ülke çapında 12 bin polis görev yapacak.

Ülkede 19 Nisan'da protestolara neden olmasına rağmen güvenlik güçlerinin eylemlerde dron kullanmasına izin veren kararname yayımlandı.

Fransa'da 2022'de kabul edilen Güvenlik Yasası kapsamında gösterilerde dron kullanılmasına izin verilse de karar protestolara yol açtığı için bir süre askıya alınmıştı.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.


Fransa'da oy vermeye giden vatandaşlar seçim konuşması yaptı: Bu seçimde (başörtüsünü) 'çaput' değil ayet olarak görmeyi miras bırakacağız
Fransa'da oy vermeye giden vatandaşlar seçim konuşması yaptı: Bu seçimde (başörtüsünü) 'çaput' değil ayet olarak görmeyi miras bırakacağız

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma süreci devam ediyor. Fransa'da bir otobüs tutup oy kullanmaya giden gurbetçi vatandaşlar, otobüste seçim konuşması yaptı. 14 Mayıs seçimlerinin Müslümanların hür yaşaması için önemli olduğunu ifade eden bir seçmen, "Bu seçimle, evlatlarımızın, torunlarımızın hür olarak yaşamaları için, bu ayeti ilelebet başlarında gururla taşıma şuurunu çocuklarımıza miras bırakacağız." dedi. (Başörtüsünün) çaput değil, ayet olduğunu vurgulayan vatandaş, "İnşallah bu seçim çocuklarımıza miras bırakacağımız en büyük hazinemizdir." şeklinde konuştu.

#1 mayıs
#drone
#emeklilik reformu protestoları
#emniyet
#fransa
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