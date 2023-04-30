Fransa'da 1 Mayıs için drone talimatı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma süreci devam ediyor. Fransa'da bir otobüs tutup oy kullanmaya giden gurbetçi vatandaşlar, otobüste seçim konuşması yaptı. 14 Mayıs seçimlerinin Müslümanların hür yaşaması için önemli olduğunu ifade eden bir seçmen, "Bu seçimle, evlatlarımızın, torunlarımızın hür olarak yaşamaları için, bu ayeti ilelebet başlarında gururla taşıma şuurunu çocuklarımıza miras bırakacağız." dedi. (Başörtüsünün) çaput değil, ayet olduğunu vurgulayan vatandaş, "İnşallah bu seçim çocuklarımıza miras bırakacağımız en büyük hazinemizdir." şeklinde konuştu.