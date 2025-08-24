Fransa'da 150 İsrailli çocuğu parka almayan müdüre hapis talebi

Fransa’nın güneyinde 150 İsrailli çocuğu eğlence parkına almayı reddeden işletme müdürü hakkında iddianame düzenlendi.

Perpignan Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, 52 yaşındaki müdürün “köken, etnik kimlik veya milliyet temelli ayrımcılık” suçlamasıyla yargılanacağı ve suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis ile 75 bin euro para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

"Kararı güvenlik nedeniyle aldım"

Geçen hafta gözaltına alınan müdür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığa göre müdür, kararını “güvenlik nedeniyle” aldığını söyledi, ancak öncesinde bazı kişilere “kişisel inançları” doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdiği iddia edildi.

Fransız Bakandan yargıya talimat gibi sözler

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, davada yargının “çok katı” davranması gerektiğini ve 'hiçbir şeye göz yumamayacaklarını' ifade etti.

"'Yahudiler ve köpekler giremez' tabelalarını hatırlattı"

Fransa Yahudi Kurumları Temsil Konseyi (CRIF) bölge başkanı Perla Danan ise olayın kendisine Holokost dönemindeki "Yahudiler ve köpekler giremez" tabelalarını hatırlattığını söyleyerek Fransa'nın değerlerinin ihlal edildiğini ileri sürdü.

Fransa'nın İsrail'le ilişkileri bozuldu

Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail'i sert biçimde eleştiren ve Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan Fransa'nın son dönemde İsrail'le ilişkileri bozuldu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, eylülde Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "antisemitizmi körüklemekle" suçluyor.







