Fransa'da 67 yıl sonra bir ilk: Hükümet güven oylamasıyla düştü

Fransa'da 67 yıl sonra bir ilk: Hükümet güven oylamasıyla düştü

8/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
AA
François Bayrou ile Emmanuel Macron (Foto: Arşiv)
François Bayrou ile Emmanuel Macron (Foto: Arşiv)

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

François Bayrou, Aralık 2024'te cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakan olarak atanmış, ancak Meclis’te çoğunluğu olmayan bir azınlık hükümeti kurmuştu.

2025 bütçesindeki 44 milyar euroluk kemer sıkma paketi, kamu harcamalarının kısılması, iki ulusal tatilin kaldırılması ve sosyal harcamaların dondurulması gibi tavizsiz öneriler içeriyordu. Bu plan, hem sol hem de aşırı sağ partiler tarafından sosyal olarak adaletsiz ve halk açısından ağır olarak görülüyordu.

Güven oyu istedi, hükümeti düştü

Bayrou, dayanıklılığını sınamak üzere 8 Eylül 2025'te Meclis’te güven oylaması istedi. Ancak bu riskli hamle geri tepti; bugün Meclis’te yapılan oylamada,
577 milletvekilinden 364'ü ona güvensizlik oyu verdi; sadece 194 milletvekili destekledi.

Macron'un ikinci döneminde düşen üçüncü hükümet

Böylece hükümeti resmen düştü ve Bayrou’nun istifası bekleniyor. Bu, Macron’un ikinci döneminde üçüncü hükümet düşüşü oldu.

Ülkede, siyasi istikrarsızlık daha da derinleşti.

#Fransa
#Hükümet
#François Bayrou
