Fransa'da 67 yıl sonra bir ilk: Hükümet güven oylamasıyla düştü

François Bayrou, Aralık 2024'te cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakan olarak atanmış, ancak Meclis’te çoğunluğu olmayan bir azınlık hükümeti kurmuştu.

2025 bütçesindeki 44 milyar euroluk kemer sıkma paketi, kamu harcamalarının kısılması, iki ulusal tatilin kaldırılması ve sosyal harcamaların dondurulması gibi tavizsiz öneriler içeriyordu. Bu plan, hem sol hem de aşırı sağ partiler tarafından sosyal olarak adaletsiz ve halk açısından ağır olarak görülüyordu.