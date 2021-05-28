Dünya Fransada çiftçiler İş ve İşçi Bulma Kurumunu işgal etti
AVRUPA

Fransa’da çiftçiler İş ve İşçi Bulma Kurumunu işgal etti

Fransa’nın başkenti Paris’te hükümetin Genel Tarım Politikasını (PAC) protesto için İş ve İşçi Bulma Kurumu (Pole Emploi) binasını işgal eden çiftçilere polis müdahalede bulundu. Çiftçilerin, taleplerini iletmek için Elysee Sarayı ile görüşme talep ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Fransa’da çiftçiler İş ve İşçi Bulma Kurumunu işgal etti
Fotoğraf: Mathilde Boucher / Le Parisien

Köylüler Konfederasyonu (Confederation Paysanne) üyesi bir grup çiftçi, Paris’in 20'nci bölgesinde bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumu binasını ve bulunduğu sokağı işgal etti.

Binanın içine kendilerini zincirleyen çiftçilere baskın düzenleyerek bina dışına çıkaran polis, burada protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Köylüler Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 200 kadar çiftçinin, hükümetin yeni Genel Tarım Politikasını protesto etmek amacıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu binasını işgal ettiği belirtildi.

Çiftçilerin, taleplerini iletmek için Elysee Sarayı ile görüşme talep ettiği öğrenildi.

Köylüler Konfederasyonu, Tarım Bakanı Julien Denormandie önderliğindeki Ulusal Stratejik Planını geleneksel tarımı öldürerek endüstriyel tarıma açık çek verdiği gerekçesiyle eleştiriyor.

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