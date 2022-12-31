Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkedeki tıbbi laboratuvar sendikaları yazılı açıklama yaparak Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (Cnam) ile "diyaloğun tıkandığı" değerlendirmesinde bulundu ve 2 Ocak 2023'ten itibaren COVID-19'la ilgili verileri hükümete aktarmayacaklarını belirtti. Söz konusu verilerin, hükümetin ülkedeki salgının gidişatını takip etmesi için gerekli olduğu kaydedildi.

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