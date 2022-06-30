Dünya Fransada enflasyon son 31 yılın zirvesinde
AVRUPA

Fransa'da enflasyon son 31 yılın zirvesinde

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa'da enflasyonu 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

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Haber Merkezi AA
Fransada enflasyon son 31 yılın zirvesinde
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Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, mayısta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,8'e çıkarak Haziran 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 5,7'ye çıkması yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,7 arttı.

AB uyumlu TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,8 arttı, yıllık bazda da yüzde 5,8'den yüzde 6,5'e yükselerek rekor tazeledi.

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Ülkede enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 33,1 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5,7 olarak kayıtlara geçti.

INSEE, Rusya-Ukrayna savaşının arz kısıtlarına neden olmasıyla gıda ve enerji fiyatlarının keskin şekilde arttığını belirtti.

Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa'da enflasyonun Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yükselmesi dikkati çekiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yükselen enflasyonla mücadele etmek için temmuz ve eylül aylarında faiz oranlarını artıracağını belirtirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetimi, ülkede yaşam maliyetlerinin artması nedeniyle baskı altında bulunuyor.

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