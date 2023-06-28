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Fransa'da polisin genç sürücüyü öldürmesinin ardından çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle farklı kentlerde çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı, 24 polis yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin vatandaşları sükunete çağırdı.

16:50 . 28/06/2023 Çarşamba
AA
Fransa

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin vatandaşları sükunete çağırdı.


Fransa'nın Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle farklı kentlerde çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı, 24 polis yaralandı.


Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise ulusal basına yaptığı açıklamada, Nanterre kentinde dün polisin Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmesine ilişkin olayın soruşturulduğunu söyledi.


Darmanin, sürücüye ateş açan polisin davranışlarının kanuna uygun olmadığının tespiti halinde, bu memur hakkında yaptırım uygulanacağını kaydetti.


31 kişi gözaltına alındı, 24 polis yaralandı

Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki kentlerde çıkan olaylarda şimdiye kadar 31 kişinin gözaltına alındığını aktaran Darmanin, 24 polisin de yaralandığını ifade etti.


Darmanin, yaklaşık 40 aracın, bir belediyenin ve çöp bidonlarının ateşe verildiğini vurguladı.


Dün 1200 ve bugün de 2 bin güvenlik gücünün görevlendirildiğini belirten Darmanin, sükunet çağrısında bulundu.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ulusal basına yaptığı açıklamada, polisin 17 yaşındaki sürücüyü öldürmesinin ardından tüm ulusun duygulu olduğunu dile getirdi.


Adaletin tecelli etmesi için sükunetin gerekli olduğunu kaydeden Macron, öldürülen Nael M.'nin ailesiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.


Macron, hiçbir şeyin bir gencin ölümünü açıklayamayacağını, bunun affedilemez olduğunu vurguladı.


Hayatını kaybeden sürücünün annesi, oğlunun anısına yarın Nanterre kentinde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.


Ateşi açan polisin gözaltı süresi uzatıldı

Fransız basınındaki habere göre, gence ateş açtığından şüphelenilen ve dün gözaltına alınan polisin gözaltı süresi uzatıldı.


Öte yandan, Fransız Ombudsmanlığı genç sürücünün ölümüyle ilgili soruşturma yürütecek.


Olay

Polis, dün Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve
"dur"
ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.


Sürücünün ölümüne tepki gösterenler farklı kentlerde sokaklara inmişti. Nanterre'de farklı mahallelerde gençler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.


Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.


Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.



#Fransa
#Paris
#Emmanuel Macron
38 dakika önce
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