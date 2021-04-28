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Dünya Fransada Renault çalışanları fabrika yöneticilerini rehin aldı
AVRUPA

Fransa'da Renault çalışanları fabrika yöneticilerini rehin aldı

Fransa'da Renault çalışanları fabrika yöneticilerini rehin aldı

Fransa'nın kuzey batısındaki Morbihan bölgesinde, otomotiv devi Renault Group'a ait bir fabrikada çalışanlar, fabrikayı ablukaya alarak yöneticileri alıkoydu.

Haber Merkezi AA
Fransada Renault çalışanları fabrika yöneticilerini rehin aldı
İşçiler talepleri karşılanana kadar kimseyi serbest bırakmayacaklarını açıkladı.

En büyük hissesi devlete ait Renault şirketi, Morbihan bölgesine bağlı Caudan kentindeki Fonderie de Bretagne fabrikasını satma kararı aldı.

Yaklaşık 350 çalışan ve aileleri, fabrikanın satılmasıyla işlerinden olacakları gerekçesiyle karara karşı çıkarak, sabahtan itibaren fabrika giriş ve çıkışlarını kapattı. İşçiler fabrika yöneticilerini rehin aldı.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) işçi sendikasının temsilcilerinden Mael Le Goff, basına yaptığı açıklamada, taleplerin karşılanana kadar kimseyi serbest bırakmayacaklarını belirtti.

Renault'dan yapılan açıklamada, çalışanların eylemi ve 7 yöneticinin alıkonulması kınandı.

Fabrikaya yönelik ablukanın bir an önce kaldırılması, rehin tutulan yöneticilerin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, çalışmaya devam etmesi ve çalışanların işlerini kaybetmemesi için fabrikayı satın alacak müşteri arayışının sürdüğü kaydedildi.

  • Şirket, mart ayı sonlarına doğru, tasarruf planının bir parçası olarak satma kararını duyurmuştu.

Ekonomi, Çalışma ve Sanayi bakanlıkları ile şirket temsilcilerinin dün yaptığı toplantıda, çalışanların işlerinin korunması için kurtarma fonu oluşturulacağı bildirildi. Fabrika çalışanları, bu fonun çalışanları yeniden sınıflandırarak işlerinden atmayı planladığını savunuyor.

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