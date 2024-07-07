Sol İttifak, Fransa'daki erken genel seçimlerin ikinci turunda sadıktan zaferle çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakı ikinci olurken, ilk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya geriledi. Siyasi yorumcular ve reel politik araştırmaların tamamı aşırı sağın zaferini öngörüyordu.





Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, Fransa’nın ana kara topraklarında 18.00’de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde 20.00’de tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı.

Fransız seçmen oy kullanma işleminde

Seçimde, Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifakı ise bu turda üçüncü sıraya geriledi.





Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak, Mecliste salt çoğunluğu almak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

Seçimin galibi Sol İttifak seçmenleri sokaklara döküldü

Seçime katılım oranlarında artış gözlemlendi

Genel seçimlerin ikinci turunda da katılım oranında rekor seviyede artış yaşandı. Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17.00 itibarıyla 59,71 olan seçime katılım oranı, 2022'de düzenlenen seçimlere kıyasla 20 puan arttı ve 1981’den bu yana aynı saatte ve ikinci turda kaydedilen en yüksek katılım oranı olarak kayıtlara geçti. Aynı saatlerde ilk turda katılım oranı yüzde 59,39 olmuştu.





İlk turun galibi aşırı sağcılar üçüncü sıraya geriledi

30 Haziran’da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler üstü kapalı işbirliğine gitmişti. İlk turun ardından üç adayın ikinci tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti.





Resmi verilere göre, ikinci tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmemeyi tercih etmişti.

Fransa'da aşırı sağcıların logosu

Fransa siyasetinin eski isimleri yeniden vekil seçildi

Eski sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande, oyların yüzde 43,3’ünü alarak Correze bölgesinden milletvekili seçildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yüzde 58,9 oy oranı ile Nord vilayetinden yeniden milletvekili seçilen isimler arasında yer aldı. Ayrıca Eski Başbakan Elisabeth Borne da Calvados’tan milletvekili seçildi.

Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande

Seçimler nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı