Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Fransada skandal iddia Yağı Müslümanlar bitirmiş
AVRUPA

Fransa'da skandal iddia: Yağı Müslümanlar bitirmiş!

Ayçiçeği yağı sorunu yaşayan Fransa’da medya stokların tükenmesinden Müslümanları sorumlu tuttu. Fransız kanalı BFM’ye göre Müslümanlar, sahur ve iftarda bolca ayçiçeği yağı kullandığı için yağ sıkıntısı baş gösterdi. Ünlü Fransız gazetesi Le Perisian da “Müslümanların yağ stoklayıp rafları boşalttığını” iddia etti.

Abone Ol Google News
Hatice Saka Yeni Şafak
Fransada skandal iddia: Yağı Müslümanlar bitirmiş!
Arşiv

Avrupa ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana, ayçiçeği yağı ve un başta olmak üzere bazı temel gıda maddelerinde ciddi krize tanık oldu. Bu krizden etkilenen ülkelerin başında ise Fransa geliyor. Ülkede market raflarında un ve sıvı yağ başta olmak üzere birçok ürünü bulmak neredeyse imkansız. Ürün azlığı nedeniyle de kısıtlı satış uygulamasına geçildi. Un ve yağ kısıtlamalı ürünlerin başında geliyor.

/
/

RAMAZAN VURGUSU

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Fransa’da bunun sorumlusu olarak da Müslümanlar gösterildi. Fransız kanalı BFM, ülkede yaşanan ayçiçeği yağı sıkıntısının tek sebebinin Ramazan ayı olduğunu öne süren bir haber yayınladı. Skandal haberde “Analistler, Müslümanların Ramazan ayında sahur ve iftar hazırlarken büyük oranda ayçiçeği yağı kullandığını ve bunun da yağ sıkıntısına neden olduğunu belirtiyor” ifadelerine yer verildi. Ünlü Fransız gazetesi Le Perisian da “Müslümanların Ramazan sebebiyle ayçiçeği yağı stokladığını ve marketlerin raflarını boşalttığını” iddia etti.

/
/

TEPKİ YAĞDI

Fransa’da yaşayan Müslümanlar bu haberlere tepki gösterdi. Sosyal medyada skandal iddialara çok sayıda eleştiri geldi. Aktivistler, “Bu saçmalıklardan bıktık. Çok yakında alkol kıtlığının da Müslümanlardan kaynaklandığını söylecekler”, “Tüm Avrupa’da Ukrayna’daki savaştan kaynaklı gıda krizi yaşanırken yine Müslümanları hedefe koydular” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satışlara sınırlama getirildi
DÜNYA
İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satışlara sınırlama getirildi

Almanya'da un ve ayçiçek yağı krizi
DÜNYA
Almanya'da un ve ayçiçek yağı krizi
Onun Gibinin 24. bölümü yayında

O'nun Gibi'nin 24. bölümü yayında

​O en güzel ailenin en hayırlı reisiydi.
Galatasaray İzmirde kazandı

Galatasaray İzmir'de kazandı

Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Altay'ın umutları tükendi.
Taksim metroda yangın: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı

​Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.