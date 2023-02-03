Fransız Burgat İslam'a karşı eylemleri değerlendirdi: Avrupa'da ifade özgürlüğü her zaman Müslümanlara karşı

"İfade özgürlüğü kendisini tek bir tarafla sınırlamaz. Bahsi geçen ifade özgürlüğüyse hep aynı yönde. Her zaman Müslümanlara karşı. Eş cinselliği, LGBT'yi veya Yahudileri kınayan bir gösteriyi asla yapamazlardı. Aşırı sağ kanadın oranı gittikçe artıyor ve yönetici, seçkinler giderek daha fazla taviz veriyor. Fakat korkarım ki biz Batılılar son dönemde neredeyse geriye doğru gidiyoruz. Toplumlarımızın çeşitliliğini temsil etme becerimiz geriye doğru gidiyor"