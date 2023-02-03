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Fransız Burgat İslam'a karşı eylemleri değerlendirdi: Avrupa'da ifade özgürlüğü her zaman Müslümanlara karşı

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Direktörü François Burgat, Avrupa'da İslam'a karşı yapılan eylemleri değerlendirdi. Burgat, "İfade özgürlüğü kendisini tek bir tarafla sınırlamaz. Bahsi geçen ifade özgürlüğüyse hep aynı yönde. Her zaman Müslümanlara karşı. Eş cinselliği, LGBT'yi veya Yahudileri kınayan bir gösteriyi asla yapamazlardı" ifadelerini kullandı.

15:18 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Direktörü François Burgat

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Direktörü François Burgat

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Direktörü François Burgat, Avrupa'da yaşanan İslam karşı eylemlerin ne amaçladığını anlattı. Fransız Burgat, '
Bu nefret suçları “ifade özgürlüğü” ile nasıl bağdaşıyor?'
sorusuna, "Sosyal ağda okuduğunuz şey:
“Şiddetimiz sembolik.” Bu sözde “şiddetimiz sembolik” bahanesinin sınırı nedir? Konuşma özgürlüğü kendini sınırsız bir tek yönde ifade eder.Hep aynı yöndedir.Hep Müslümanların aleyhinedir"
yatını verdi.

'LGBT'Yİ KINAYAMAZSINIZ'

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Direktörü François Burgat, AA'ya verdiği röportajda ifade özgürlüğüne yönelik,
"İfade özgürlüğü kendisini tek bir tarafla sınırlamaz. Bahsi geçen ifade özgürlüğüyse hep aynı yönde. Her zaman Müslümanlara karşı. Eş cinselliği, LGBT'yi veya Yahudileri kınayan bir gösteriyi asla yapamazlardı. Aşırı sağ kanadın oranı gittikçe artıyor ve yönetici, seçkinler giderek daha fazla taviz veriyor. Fakat korkarım ki biz Batılılar son dönemde neredeyse geriye doğru gidiyoruz. Toplumlarımızın çeşitliliğini temsil etme becerimiz geriye doğru gidiyor"
dedi.


#François Burgat
#İslam
#Müslüman
#Avrupa
#İsveç
#Hollanda
1 saat önce
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Fransız Burgat İslam'a karşı eylemleri değerlendirdi: Avrupa'da ifade özgürlüğü her zaman Müslümanlara karşı
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