Fransız vekilden Macron'a sert eleştiri: Laiklik, Müslümanlara nefretini kusmak için bahane değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepkiler gelmeye devam ediyor. Macron hükümetinin Müslümanlara yönelik baskıcı tutumunu, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız milletvekili Manon Aubry de sert sözlerle eleştirdi.

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"Hükümet hoşlanmadığı kişilere baskı yapmamalı"

Fransız Mediapart internet sitesindeki yazısında, Fransa devletinin "mide bulandırıcı" olarak nitelendirdiği tartışmaların içinde girmesine tepki gösteren Aurby, "Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil" ifadesini kullanan Aubry, polisin hükümetin hoşlanmadığı kişilere baskı yapmaması gerektiğini belirtti.

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"Irkçı sözler meşrulaştırıldı"

Aubry, "İslam'ı İslamcılıkla bağdaştırmayı ve bir Müslüman'ın prensip olarak şüpheli olduğunu kabul etmeyi reddetmek ile hukuk devletinin çerçevesini hatırlatmak, bu utanç verici haftada terörist suç ortağı haline geldi. Irkçı sözler ve nefret duyan kişilerin ön yargısı medya ve sağcı siyasetçiler tarafından hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

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Macron, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. Macron'un bu açıklamaları, tartışmalara ve protestolara yol açmıştı. Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da artarken bir cami ve iki sivil toplum kuruluşu kapatıldı.

OYNAT 14:16 Türk asıllı Fransız Avukat Demir: Hz. Muhammed'e hakaretin 'özgürlük' kabul edildiği bu ülkede kendimizi savunmamız her geçen gün zorlaştırılıyor Fransa'nun Roen şehrinde yaşayan Türk asıllı Fransa vatandaşı Avukat Selçuk Demir, Ankara ve Paris hattındaki gerilimi yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e değerlendirdi. Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik skandal karikatürünün 'fikir özgürlüğü' çerçevesinde değerlendirildiği Fransa'da müslümanların kendilerini savunma hakkının gün geçtikçe sınırlandırıldığını belirten Demir önemli ifadeler kullandı.

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