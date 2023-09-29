Fukuşima'daki atık su Çin'e deniz mahsulleri ihracatını düşürdü

Otomobil üretimi Batı dünyasının kalbidir dersek abartmış sayılmayız. Seri üretim mantığının Amerikalı Henry Ford tarafından bulunup tüm diğer sektörlere uyarlanmış olması bunun en iyi göstergesidir. Diğer taraftan akaryakıt üretim-dağıtım ve lastik gibi konularda yine Batı egemenliği söz konusudur. Sanayileşmenin başından beri süre gelen ve Dünya harpleri ile perçinlenen durum, bu dönem hızlıca terse dönme eğiliminde; artık tüm Batı’ya karşı Çin üretimi elektrikli otomobiller var. Bize bakan yönü