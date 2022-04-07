Gannuşi’ye idam kıskacı

Tunus’ta siyasi kriz derinleşiyor. Temsilciler Meclisi’nin oturumuna katılan 120 milletvekilinden 7’sine soruşturma açıldı. Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Tarık el-Fetiti’nin de bulunduğu 7 kişi hakkında idam cezası kararı çıkma ihtimali var. Terörle Mücadele tarafında yürütülen soruşturmada, sanıklar ölüm cezası öngören ve devletin yetkisini değiştirmeyi amaçlayan Ceza Kanunu’nun 72. maddesi kapsamında yargılanıyor.

1 Nisan Cuma günü Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri Terörle Mücadele Şubesinde ifade vermişlerdi. 5 Nisan’da cumhuriyet savcılığına ifade veren milletvekilleriyle soruşturma belirsiz bir tarihe ertelendi. Raşid el-Gannuşi yaptığı açıklamada “Bize yönelik hiçbir suçlama kanıtlanmadı. Tüm suçlamalar siyasidir ve defalarca sandıklarda karşımıza çıkmadıkları için ülkenin en büyük partisine zarar verme amaçlıdır. Nahda hareketi olarak meclisin feshedilmesi kararını tamamen reddediyoruz ve bu karara karşı direnmeye devam edeceğiz” dedi.

HALKIN İRADESİNE DARBE

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in Temsilciler Meclisi’nin düzenlediği çevrimiçi oturumu “darbe girişimi” olarak değerlendirip feshetmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Seçilmişlerin bulunduğu Meclisin feshi, Tunus’un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus’un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Tunus Dışişleri Bakanlığı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından ötürü şaşkınlık duymaktayız. Bu yorumlar kabul edilemez. Tunus, dost ülkelerle yakın ilişkiler kurmak istemekte fakat egemenliğe müdahaleyi de reddetmektedir” şeklinde bir açıklama yayınladı.

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Bu güne nasıl gelindi?

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz 2021’de Temsilciler Meclisi çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri, 30 Mart’ta çevrimiçi oturum düzenlemişti. Meclis’teki 217 milletvekilinden 121’inin katıldığı oturumda Said’in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı. Çevrim içi oturum düzenlemesini yasa dışı olarak niteleyen ve milletvekillerini başarısız bir darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise aynı gün Meclis’i feshettiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından 31 Mart Perşembe günü Meclis Başkanı Gannuşi, 30 milletvekilinin Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağırıldığını, parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini açıklamıştı.