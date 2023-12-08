Gaz yağı sobalarını onarıyorlar

Terör devleti İsrail’in yıllardır devam eden ablukası ve 3. ayına giren saldırıları nedeniyle Gazzeliler mutfak tüpü gibi temel ihtiyaçlara dahi ulaşamıyorlar. Çok ağır bir gıda krizinin yaşandığı bölge sakinleri temel gıda maddelerini dahi temin etmekte zorlanıyor. Birkaç parça gıda maddesi bulabilenler ise yemek pişirebilmek için gaz yokluğunda alternatif çözümler üretiyor. Gazzeliler, ekmek yapmak ve yemek pişirmek için gaz yağı sobaları ya da kil fırınları kullanıyor.