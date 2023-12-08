Gaz yağı sobalarını onarıyorlar

Terör devleti İsrail’in yıllardır devam eden ablukası ve 3. ayına giren saldırıları nedeniyle Gazzeliler mutfak tüpü gibi temel ihtiyaçlara dahi ulaşamıyorlar. Çok ağır bir gıda krizinin yaşandığı bölge sakinleri temel gıda maddelerini dahi temin etmekte zorlanıyor. Birkaç parça gıda maddesi bulabilenler ise yemek pişirebilmek için gaz yokluğunda alternatif çözümler üretiyor. Gazzeliler, ekmek yapmak ve yemek pişirmek için gaz yağı sobaları ya da kil fırınları kullanıyor.
Mutfak tüpü neredeyse yok
Ahmed Shahtut isimli usta da Gazze’nin Refah kentinde işgalci gücün saldırıları nedeniyle yemek pişirmek için mutfak tüpü bulamayan Filistinliler için eski gazyağı sobalarını onararak yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Gaz krizi nedeniyle daha önce bölgede kil fırınlara talebin de önemli ölçüde arttığı açıklanmıştı.