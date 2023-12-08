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Dünya

Gaz yağı sobalarını onarıyorlar

Gazzeli Ahmed Shahtut, işgalci gücün ambargosu nedeniyle mutfak tüpü bulmakta zorlanan Filistinliler için eski gaz yağı sobalarını onarıyor. Sobalar, ekmek yapmak ve yemek pişirmek için kullanılıyor. Öte yandan sınırlı gıdanın girdiği Gazze’de un için uzun kuyruklar oluştu.

Dış Haberler
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 05:37 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Refah Sınır Kapısı’ndan giren yardım TIR’larının yetersizliği nedeniyle Gazze’de gıda krizi derinleşiyor. Yerlerinden edilen 1,9 milyon insanın önemli bir bölümü uluslararası kuruluşların günlük gıda dağıtımına bağımlı durumda. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), evlerinden olan Gazzelilere, Deyr Balah kentinde un dağıtımı yaparken, un almak için uzun kuyruklar oluştu.
Refah Sınır Kapısı’ndan giren yardım TIR’larının yetersizliği nedeniyle Gazze’de gıda krizi derinleşiyor. Yerlerinden edilen 1,9 milyon insanın önemli bir bölümü uluslararası kuruluşların günlük gıda dağıtımına bağımlı durumda. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), evlerinden olan Gazzelilere, Deyr Balah kentinde un dağıtımı yaparken, un almak için uzun kuyruklar oluştu.

Terör devleti İsrail’in yıllardır devam eden ablukası ve 3. ayına giren saldırıları nedeniyle Gazzeliler mutfak tüpü gibi temel ihtiyaçlara dahi ulaşamıyorlar. Çok ağır bir gıda krizinin yaşandığı bölge sakinleri temel gıda maddelerini dahi temin etmekte zorlanıyor. Birkaç parça gıda maddesi bulabilenler ise yemek pişirebilmek için gaz yokluğunda alternatif çözümler üretiyor. Gazzeliler, ekmek yapmak ve yemek pişirmek için gaz yağı sobaları ya da kil fırınları kullanıyor.


Mutfak tüpü neredeyse yok

Ahmed Shahtut isimli usta da Gazze’nin Refah kentinde işgalci gücün saldırıları nedeniyle yemek pişirmek için mutfak tüpü bulamayan Filistinliler için eski gazyağı sobalarını onararak yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Gaz krizi nedeniyle daha önce bölgede kil fırınlara talebin de önemli ölçüde arttığı açıklanmıştı.


#Gazze
#soba
#gaz yağı
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