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Gazeteciler tek tek infaz ediliyor

Gazeteciler tek tek infaz ediliyor

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0030/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işgalcilerin alçakça düzenledikleri saldırılar sonucunda ölen gazetecilerin sayısı 208’e yükseldi.
7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işgalcilerin alçakça düzenledikleri saldırılar sonucunda ölen gazetecilerin sayısı 208’e yükseldi.

İşgal ordusu, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak Gazze’deki saldırılarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarında şu ana kadar öldürülen gazetecilerin sayısı 208'e yükseldi. İnsani krizin her geçen gün katlanarak arttığı Gazze Şeridi’nde yaşananları kahramanca dünyaya anlatan gazeteciler de işgalcilerin doğrudan hedefleri arasında yer alıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işgalcilerin alçakça düzenledikleri saldırılar sonucunda ölen gazetecilerin sayısı 208’e yükseldi. Büyük bir özveriyle bölgedeki görevini icra eden TRT Arabi Muhabiri Sami Barhoum, işgalcilerin yakın arkadaşlarını hedef aldıklarını belirterek, “Onlar gazeteci olarak gerçeği anlatmaya çalışırken görevleri başında öldürüldüler. Bütün gazeteciler İsrail tarafından takip edilip tek tek infaz ediliyor" dedi.


BU İNSANLARIN SESİNİ YANSITACAĞIM

Barhoum, İsrail'in son günlerde katlettiği iki isim olan Hüseyin Şebat ve Muhammed Mansur'u da çok yakından tanıdığını belirtti. Gazze’de her gün yayınlarını gerçekleştiren ve bir umut ışığı arayan Barhoum, "Evim yıkıldıktan sonra geriye sadece aylarca içinde uyuduğum arabam kaldı. Vaktimi Gazze’de olup bitenleri dünyaya aktarırken geçiriyorum. Buradaki insanların sesini her daim yansıtacağım" ifadelerini kullandı. Barhoum, Ramazan Bayramı'nı sevdiklerimiz olmadan karşıladık şimdi de bayramı bu şekilde hüzün ve acıyla karşılayacaklarını ifade etti.


#Gazze
#İsrail
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