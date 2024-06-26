Gazze açlıktan ölüme mahkum edildi

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Bürosu Müdürü İsmail el-Sevabite, konuya ilişkin El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gazze'ye 50 gündür hiçbir insani yardım girmedi. İşgalci İsrail, siyasi kazanım elde etmek için Gazze'deki Filistinlilere yönelik açlığa mahkum etme politikası uyguluyor" dedi. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 7 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirerek Gazze'de bulunan 2.3 milyon sivilin dünya ile olan iletişimini tamamen kesmişti. Son günlerde günlerde Gazze'nin kuzeyindeki El-Şati Kampı, Beyt Lahiya ve Şuccaiye bölgelerine bombardımanlarını artıran işgal güçleri, Bu saldırılarda BM'ye ait sivillerin sığındığı iki okulu vurarak onlarca sivili öldürdü.