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Dünya

Gazze açlıktan ölüme mahkum edildi

İşgalci İsrail ordusu, bir taraftan kuşatmayla Gazze'ye insani yardım girişini engellerken diğer taraftan da Filistinlilerin sığındığı BM'ye ait tesisleri vurarak katliamlarını sürdürüyor.

04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:08 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Bürosu Müdürü İsmail el-Sevabite, konuya ilişkin El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gazze'ye 50 gündür hiçbir insani yardım girmedi. İşgalci İsrail, siyasi kazanım elde etmek için Gazze'deki Filistinlilere yönelik açlığa mahkum etme politikası uyguluyor" dedi. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 7 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirerek Gazze'de bulunan 2.3 milyon sivilin dünya ile olan iletişimini tamamen kesmişti. Son günlerde günlerde Gazze'nin kuzeyindeki El-Şati Kampı, Beyt Lahiya ve Şuccaiye bölgelerine bombardımanlarını artıran işgal güçleri, Bu saldırılarda BM'ye ait sivillerin sığındığı iki okulu vurarak onlarca sivili öldürdü.

BOZUK GIDADAN ZEHİRLENMELER ARTTI

Dünya Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Açlık Gözlem Komitesi'nin yayınladığı raporda ise Gazze'de yaşayan 2.3 milyon Filistinlinin yüzde 96'sının güvenli gıdaya ulaşamadığı bildirildi. Raporda, "Açlık durumu Gazze'nin tamamında hakim" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki bir okula sığınan Filistinli siviller, hayatta kalmak için bölgeye uzun zamandır gıda girmemesi nedeniyle bozuk gıdaları tüketmek zorunda kalınca çok sayıda zehirlenme vakası yaşandı. Bölgede bulunan Kemal Advan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, son bir kaç günde Beyt Lahiya'dan gıda zehirlenmesi nedeniyle 50 ila 60 arasında hastanın getirildiği ve tedavi edildiği kaydedildi.



#Soykırım
#Açlık
#Gazze
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