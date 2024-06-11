Gazze bir katil İsrail askerine daha mezar oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze ve Kıbrıs başta olmak üzere güncel konuları görüştü. Erdoğan, Filistin'de işlediği soykırımı sürdüren İsrail'in tüm dünyanın güvenliği için tehdit olduğunu kaydetti. Kalıcı çözümün; başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti olduğunu vurgulayan Erdoğan, uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da belirtti.