Gazze Kasabı Netanyahu gözünü Mısır’a dikti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır şeridi Selahaddin Ekseni’nin (Philadelphia Ekseni) İsrail’in kontrolü altında olması” gerektiğini belirtti. Terör devletinin eli kanlı lideri Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz’ın katılmayı reddettiği basın toplantısında Mısır ve İran’a yönelik tüm dünyada yankı uyandıran açıklamalarda bulundu. Katliamın birkaç ay devam edeceğini kaydeden Netanyahu, Mısır kontrolündeki Selahaddin Ekseni’nin kontrolünü almak istediklerini duyurdu. Diğer yandan ülke genelinde Netanyahu’nun istifasını isteyenlerin sayısı artıyor. Ülke genelinde Netanyahu karşıtı protestolar aralıksız sürüyor.





KATLİAM BİRKAÇ AY SÜRECEK

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılardan bahseden Netanyahu, “Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek. Zaferin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Gazze’nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istiyoruz” dedi. Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Ekseni’nin İsrail’in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Netanyahu, bunun harici hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.





İRAN’A KARŞI ÇALIŞIYORUZ

Netanyahu, “Gazze’de çok bedeller ödedik ama savaş zirve noktasında. Her cepheden savaşıyoruz ve savaşa devam ediyoruz.” ifadelerini kullanarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyi, güneyi, orta kesimlerindeki tüm bölgelere hava saldırılarını sürdüreceğini ifade etti. İşgalci gücün lideri, “Biz her yerde her zaman mümkün olan her vesileyle İran’a karşı çalışmaları yürütüyoruz. İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemeliyiz” diye konuştu.





SAVAŞ KABİNESİ ÜYELERİ KATILMADI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz’ın, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği belirtildi. Netanyahu ile askeri ve bürokratik üst düzey isimler arasında savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Söz konusu kutuplaşmanın sürmesi halinde Netanyahu’nun istifa edebileceği öngörülüyor.





Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli

Netanyahu üzerindeki baskı da artıyor. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu’nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. “Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli” ve “Netanyahu hayatımızdan çık” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, “Hemen şimdi seçim” şeklinde sloganlar attı. Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı’na kurulan dev ekranda, “Şimdi tek umudumuz seçimler” yazısı dikkati çekti.





Selahattin Ekseni nedir ?

Diğer bir adı Philadelphia Ekseni olarak bilinen Selahaddin Ekseni, Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’na paralel uzanan 14 kilometrelik şeridi içeriyor.





Maliye Bakanı’ndan skandal çağrı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Gazze’deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesi” çağrısında bulundu. Smotrich, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında “Gazze’nin İsrail devletini yıkmak isteyen iki milyon kişinin yuvası olmayacağını” belirtti. “Gazze’deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesi” çağrısında bulunan Smotrich, göç edenleri kabul edecek ülkeler bulunması ve bunun İsrail devleti aracılığıyla gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Bezalel Smotrich, geçen ay yaptığı açıklamada da Gazze’deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin “doğru insani çözüm” olduğunu iddia etmişti.



