Gazze ölümü bekliyor: Son gıda damlası da bitti

Gazze’de 18 Mart’tan beri yoğun hava ve karar saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, 2 Mart’tan itibaren insani yardımların Gazze’ye girişini tamamen engelleyerek burada yaşayan 2.3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor. İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta devreye giren ateşkesin 42 günlük ilk aşamasının 1 Mart’ta sona ermesinin hemen ardından işgal ordusu tarafından tüm sınır kapıları yeniden kapatıldı. Bu sebeple ateşkes sürecinde Gazze’ye ulaştırılan insani yardım ve gıda stokları tükenirken, içme suyu tesislerini hedef alan bombardımanlar yüzünden de Filistinliler büyük bir su krizi yaşıyor.





AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 18 Mart’tan beri savaş uçakları, tank ve top ateşi ve kara saldırılarıyla 2 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Ancak işgal güçlerinin altıncı haftasına giren tam ablukası, açlığı en etkili silahı haline getiriyor. Nusayrat Kampı’nda gazetecilere konuşan Rehab el-Ahras, bu duruma dikkat çekerek, “Henüz bombardımanlarda ölmedik. Ancak ne biz ne de çocuklarımız bu açlığa dayanamayız” diyorlar. Abluka nedeniyle daha önce Dünya Gıda Programı (WHO) tarafından işletilen 25 ekmek fırını hizmeti durdurmak zorunda kaldı. Ateşkes sürecinde Gazze’ye giren gıda maddeleri de tükenmek üzere. Gazze’nin çeşitli noktalarında binlerce Filistinli bir parça ekmek elde etmek için uzun kuyruklara giriyor.





FİYATLAR YÜKSELDİ

Gazze’de faaliyet gösteren Norveç Mülteci Konseyi’nin verdiği bilgiye göre, stoklarda kalan son gıda ürünleri, yerel halkın karşılayamayacağı fiyatlarla satılıyor. 25 kiloluk bir un çuvalının fiyatı 6 dolardan 60 dolara çıkarken, yemeklik zeytinyağının litre fiyatı ise 10 dolara ulaştı. Konsey yetkilileri, stoklarda kalan son gıdaların da yemek dağıtılan merkezler için satın alındığını ve stokların tükenmek üzere olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yetkilisi Juliette Touma, açlık nedeniyle kadınların çocuklarını emziremeyecek hale geldiğini belirterek, “Bu yalnızca yaşayanlar için değil ölüler için bir abluka” diyerek felaketin boyutlarını ortaya koydu.





ENKAZ İÇİNDE YİYECEK ARIYORLAR

Ateşkes döneminde ulaştırılan gıda maddelerinin tükenmesi sonucu açlıkla yüz yüze kalan aileler, her gün yiyecek bulma umuduyla İsrail uçaklarının harabeye çevirdiği binaların enkazı arasında yiyecek arıyor. Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı’nda yaşayan Nimet Faracallah, “Bombardımanlarda ölmezsek açlıktan öleceğiz. Oğlum benden bir bardak süt istiyor ancak ona süt veremiyorum. Bu da benim kalbimi yakıyor. Her gün enkaz yığınlarını aşarak gıda bulmak umuduyla yemek dağıtım merkezlerine gidiyorum ama çoğu zaman eli boş dönüyorum. İsrail, açlığı bir silah olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı.



