Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilere destek için gösteri düzenledi

Tesisin sahibi Avni El-Garbavi, \"Zor ekonomik ve insani şartlar altında yaşayan Filistinlilerin biraz nefes alması, ambargo altında sıkılan halkın eğlenmesi için sular vadisini inşa ediyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve önümüzdeki aylarda açılmasını bekliyoruz\" dedi. Garbavi, \"Gazze'nin ilk su tesisi olacak vadide, su labirenti gibi çeşitli su oyunları yer alacak. Ayrıca sörf gibi su sporları yapılabilecek. Sörf sevenler için sun'i dalgaların oluşturulduğu platform kurulacak\" diye konuştu.