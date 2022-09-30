Dünya Gazze Şeridinde İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilere destek için gösteri düzenledi
ORTADOĞU

Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilere destek için gösteri düzenledi

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı. Eylemde son evredeki kanser hastası Filistinli tutuklu Nasır Ebu Hamid'in serbest bırakılması için çaba sarf edilmesi istendi.

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Haber Merkezi AA
Gazze Şeridinde İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilere destek için gösteri düzenledi
Arşiv.

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, akciğer kanseri olan 50 yaşındaki Nasır Ebu Hamid'in durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasının" tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail Hapishaneleri İdaresi "hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelemekle" suçlanmıştı.

Esirler Cemiyeti, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 231 Filistinliden 73'ünün ölüm nedeninin "tıbbi ihmal" olduğunu belirtmişti.

Gazze en büyük hapishane
DÜNYA
Gazze en büyük hapishane

Açık hava hapishanesi Gazze'ye 'sular vadisi'
FOTOĞRAF 5
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Açık hava hapishanesi Gazze'ye 'sular vadisi'
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Sular vadisi hakkında konuşan Filistinli genç Ahmed Yazıcı, tesisin en kısa zamanda açılmasını beklediklerini, ambargodan sıkılan halk için tesisin bir çeşit kaçış yeri olacağını ifade etti. Yazıcı, \"Bu gibi yerler, eğlenmek isteyenler için kapı oluyor\" ifadesini kullandı.
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Tesisin inşasında yaklaşık 50 işçinin çalıştığını ifade eden Garbavi, bu tür projelerin halkı eğlendirmenin yanında işsizlere iş imkanı tanıdığını belirtti.
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Tesisin sahibi Avni El-Garbavi, \"Zor ekonomik ve insani şartlar altında yaşayan Filistinlilerin biraz nefes alması, ambargo altında sıkılan halkın eğlenmesi için sular vadisini inşa ediyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve önümüzdeki aylarda açılmasını bekliyoruz\" dedi. Garbavi, \"Gazze'nin ilk su tesisi olacak vadide, su labirenti gibi çeşitli su oyunları yer alacak. Ayrıca sörf gibi su sporları yapılabilecek. Sörf sevenler için sun'i dalgaların oluşturulduğu platform kurulacak\" diye konuştu.
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Genellikle, İsrail'in uyguladığı ambargoyla anılan ve adeta \"açık hapishaneyi\" andıran Gazze, ilk defa bir \"sular vadisi\"ne kavuşuyor. Akdeniz'in nadide sahillerinden birine sahip olan Gazze kıyısındaki, Shalehat Resort Tatil Köyü kapsamında su sporları severler için bir tesis kuruluyor.
Açık hava hapishanesi Gazze'ye 'sular vadisi'
Açık hava hapishanesi Gazze'ye 'sular vadisi'
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