Dünya Gazze sular altında İsrail zulme devam ediyor
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Gazze sular altında: İsrail zulme devam ediyor

İsrail şiddetleri yağışların ardından baraj kapaklarını açınca abluka altındaki Gazze sular altında kaldı. Evler, sokaklar ve tarım arazileri göle döndü.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Gazze sular altında: İsrail zulme devam ediyor
​İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli yağış sonrası İsrail baraj kapaklarını açtı, evler, sokaklar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli yağış sonrası İsrail baraj kapaklarını açtı, evler, sokaklar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Filistinli sivil ve insan hakları örgütleri insani felaket uyarısı yaparken yüzlerce Filistinlinin yardım çağrısında bulunduğunu açıkladı. Aralıksız devam eden şiddetli yağışlar, evlerin çatılarının çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gazze Şeridi’ndeki belediyeler, özellikle İsrail’in Filistinlilerin ev ve çiftliklerine zarar vermek için her kış kasıtlı olarak açtığı barajlara yakın bölgeleri kurtarmak için olağanüstü hal ilan etti.

EKİPLER KISITLI İMKANLARLA ÇALIŞIYOR

Sivil Savunma Birimleri Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, 70 kişilik bir ekiple vatandaşların kurtarılması, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalıştıklarını söyledi. Basal, “Saatler süren yoğun yağışın yanı sıra İsrail’in baraj kapaklarını açması, bölgenin sular altında kalmasına ve altyapı krizine sebep oldu” dedi. Deyr el- Beleh Belediye Başkanı Diyab el-Caru ise bölgede yaşanan selin “onlarca yıldır görülmemiş istisnai bir olay” olduğunu ifade etti. Selden etkilenen 20 kişi için bir okul tahsis edildiğini belirten Caru, “Bu olayın esas nedeni, İsrail’in baraj kapaklarını açmasıyla gelen büyük miktarda suyun, daha önce yapılan setlerin çökmesine yol açması” şeklinde konuştu. İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana abluka altında tutuyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 10 Mayıs 2021’de başlattığı ve 21 Mayıs’ta sona eren saldırıların yollar, caddeler, su ve kanalizasyon şebekesine verdiği toplam hasarın yaklaşık 50 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.

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