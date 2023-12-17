Gazze uğurladı: Katledilen gazeteciye son görev

İsrail’in Han Yunus kentindeki saldırısında ölen El-Cezire televizyonunun kameramanı Samir Ebu Dakka, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde düzenlenen törene, çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Ebu Dakka’nın meslektaşları onlarca gazeteci de katıldı. Nasır Hastanesinin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Han Yunus’taki şehir mezarlığına defnedilen Ebu Dakka’yı son yolculuğunda, aynı saldırıda yaralanan El-Cezire muhabiri Vail Dahduh da yalnız bırakmadı.





Tedaviye izin vermediler

İsrail’in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda El-Cezire kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh’la beraber yaralanmıştı. Ebu Dakka’nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği aktarılmıştı. Daha sonra El-Cezire televizyonu, Ebu Dakka’nın hayatını kaybettiğini duyurmuş, yerel kaynaklar da okulda mahsur kalanlara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanın da İsrail saldırısı sonucu öldüğünü belirtmişti.





Arkadaşı kurtulmayı başardı

1978 yılında doğan Ebu Dakka, 2004 yılından bu yana El-Cezire için çalışıyordu. 45 yaşındaki gazeteci, medya kuruluşunun 1996 yılından bu yana görev sırasında öldürülen 13. çalışanı oldu. Ebu Dakka, bir diğer El-Cezire çalışanı Vail Dahduh’la birlikte yaralanmıştı. Doktorlar, daha önce karısını, oğlunu, kızını ve torununu kaybeden Dahduh’u kurtarmayı başarırken, Ebu Dakka’ya ağır bombardıman nedeniyle hemen müdahale edemedikleri için hayatını kaybetti. Arkadaşının cenaze töreninde konuşan Dahduh, gazetecilerin devam eden saldırıların ortasında “insani ve asil bir mesaj” taşıdıklarını belirtti. Daha önce ailesinden çok sayıda kişiyi bombardımanlarda kaybeden Dahduh, saldırılara rağmen çalışmalarına devam edeceğini söyledi.





90 gazeteci öldürüldü

Ebu Dakka’yla beraber Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı 90’a çıktı. Gazze’deki hükümetin medya ofisi, daha önce yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’de gazetecileri “Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğünü” belirtmişti.





Çizdiği resimlerle defnedildi

Gazze’de şu ana kadar işgalci güç tarafından yaklaşık 8 bin çocuk katledilirken, çok sayıda çocuk da ailesini kaybetti ya da sakat kaldı. Son olarak 14 Aralık’ta öldüğü belirtilen Erva Ahmed Hassan isimli kız çocuğunun, hayattayken çizdiği resimlerle beraber gömülmesi yürekleri burktu. Minik Gazzelinin katledilmeden önce bulut, güneş ve ağaç resimleri çizdiği görüldü.



