Gazze’de 120 bin katil var

İşgalci güç İsrail'in yedek askerlerle birlikte 330 bin kişilik ordu gücünün üçte birinin Gazze'de olduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden aldığı bilgiye göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 120 bin askerin yer aldığı öğrenildi. Buna göre, 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de her 20 Filistinli başına 1 işgalci güç askeri bölgede bulunuyor. İsrail'in Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirdiğini iddia etmesine rağmen Kassam Tugayları'nın yayınladığı görüntülerde, İsrail’in hakimiyet kuramadığı ortaya çıkmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgalindeki 5 tugayını geri çekme kararı almıştı.

50 BINI MUHARIP

Gazze'nin kuzeyinde 50 bin askerle saldırılarını gerçekleştiren İsrail'in, 45 bin askeri de güneyde tutuyor. 95 bin askerin yanı sıra geri kalan 25 bin askerin ise sahil şeridinde ve çeşitli bölgelere yerleştirildikleri belirtiliyor.

AĞIR KAYIPLAR VERIYOR

İsrail ordusu içindeki sözde seçkin piyade tugayları da Gazze'nin kuzeyinde ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Özellikle Gazze kasabı olarak bilinen üst düzey komutanlardan Yarbay Tomer Greenberg’in öldürülmesi üzerine, seçkin birlik olan 1. Golani Tugay'ı geri çekilmişti. İşgalci gücün resmi verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 531'e yükseldi. Ancak işgalci gücün kayıp sayısının çok daha fazla olduğu ve çoğu tekrar savaşacak durumda olmayan binlerce yaralı verdiği kaydediliyor.

İsrail’den 2 aylık ateşkes teklifi

Terör devleti İsrail, Hamas'a tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerdi. İsrail tarafının planına göre 2 aylık geçici ateşkes kademeli bir anlaşmanın parçası olarak hayata geçirilecek. Axios haber sitesi İsrailli üst düzey yetkililerin anlaşma için ‘ümitli’ olduklarını ve Hamas tarafının cevabını beklediklerini kaydetti.







